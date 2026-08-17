Актриса й колишня кохана Кличка: Гайден Панеттьєрі померла у 36 років

Американська акторка й колишня кохана Володимира Кличко Гайден Панеттьєрі, відома за серіалами "Герої" та "Нешвілл", померла у віці 36 років.

Про це повідомили представники акторки ABC News 17 серпня.

Її батько Скіп Панеттьєрі підтвердив смерть і попросив приватності для родини.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої коханої Гайден", — сказав він.

Причина смерті Панеттьєрі наразі невідома. Додаткових подробиць щодо обставин її смерті поки не повідомляли.

Панеттьєрі почала кар’єру ще дитиною. Вона зіграла Клер Беннет у серіалі "Герої" та Джульєтт Барнс у музичній драмі "Нешвілл". Також акторка знімалася у фільмах "Пам’ятай Титанів", "Крижана принцеса" та "Крик 4".

У травні 2026 року Панеттьєрі випустила мемуари "This Is Me: A Reckoning"("Це я: розплата"). У книзі вона розповіла про післяпологову депресію, залежність, відновлення, травму, домашнє насильство та втрати.

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Панеттьєрі була матір’ю доньки Каї Кличко, яку вона народила у 2014 році від колишнього нареченого, чемпіона світу з боксу Володимира Кличка.

Смерть акторки сталася менш ніж за тиждень до її 37-річчя. Вона мала відзначити день народження 19 серпня.

Стосунки Гайден Панеттьєрі та Володимира Кличко

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко познайомилися у 2008 році, а почали зустрічатися у 2009-му. Вони кілька разів розходилися і знову сходилися, а у 2013 році оголосили про заручини. У грудні 2014 року в них народилася донька Кая.

У 2018 році пара остаточно розійшлася. Після цього Кличко став основним опікуном доньки, а Панеттьєрі підтримувала з Каєю зв’язок і розповідала про їхні стосунки у своїх інтерв’ю та мемуарах.

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