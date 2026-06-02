Кличко різко відреагував на зізнання Гайден Пенеттьєрі про їх спільну доньку: що сказав

Відомий український боксер Володимир Кличко та колишній наречений голлівудської акторки Гейден Панеттьєрі зробив рідкісну заяву про особисте життя після відвертих откровень акторки про їх спільну доньку Каю.

Його запитали про виховання його доньки, яку йому народила голлівудська актриса Пенеттьєрі, але спортсмен на відріз відмовився розповідати будь-що про дівчинку. Про це повідомляє Люкс ФМ.

Чемпіона з боксу питали про його доньку, яка живе з ним в Україні, а не зі своєю матір'ю у США.

"Особисте життя відмовляюся коментувати", — різко двічі повторив боксер.

А от на відміну від свого колишнього актриса Гейден Панеттьєрі нещодавно зробила ряд зізнань про свою доньку Каю, опіку над якою вона у 2018 році передала Володимиру Кличку.

Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко з донькою

У програмі "CBS Mornings" акторка відверто зізналася, що 11-річна донька акторки, називає Гайден Панеттьєрі не мамою, а "Брітні" на честь однієї з культових ролей актриси.

Гейден Панеттьєрі передала опіку над донькою Кличку

Також Панеттьєрі розповіла про свої "прекрасні стосунки" з Каєю, яка живе в Україні зі своїм батьком Володимиром Кличком. За її словами, іноді дівчинка називає її мамою, але не часто. Сама акторка зізналася, що постійно спілкується з донькою по FaceTime, а також літає до України так часто, як може.

