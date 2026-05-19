Тільки "Брітні": донька Кличка не називає Гейден Панеттьєрі мамою

Голлівудська актриса Гейден Панеттьєрі розповіла про свою доньку Каю, яка живе в Україні зі своїм батьком відомим боксером Володимиром Кличком. Адже вона передала опіку над дівчинкою у 2018 році.

Виявляється, що 11-річна донька акторки, називає Гайден Панеттьєрі не мамою, а "Брітні" на честь однієї з культових ролей актриси. Про це вона розповіла в у програмі "CBS Mornings", пише Page Six.

Панеттьєр зізналася, що їй знадобилася секунда, щоб зрозуміти, що Кая має на увазі свою героїню з фільму "Добийся успіху", Брітні Аллен.

"Я зрозуміла, що вона говорить про "Добийся успіху", тому що її друзі — фанати цього фільму", — сказала вона.

"Я подумала: "О Боже!" — продовжила Панеттьєрі та додала, що тепер Кая хоче, щоб вона "спілкувалася по Zoom зі її друзями".

Номінантка на "Золотий глобус" заявила: "Тепер я крута!"

Відео дня

Також Панеттьєрі розповіла про свої "прекрасні стосунки" з Каєю, яка живе в Україні зі своїм батьком Володимиром Кличком. Все ж таки дівчинка називає її мамою, але не часто, зізналася акторка.

"Я літаю туди так часто, як можу. Я постійно спілкуюся з нею по FaceTime. Зараз їй 11 років, і вона все частіше називає мене мамою", — уточнила зірка серіалу "Герої".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що: