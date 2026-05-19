Только "Бритни": дочь Кличко не называет Хейден Панеттьери мамой

Голливудская актриса Хейден Панеттьери рассказала о своей дочери Кайе, которая живет в Украине со своим отцом известным боксером Владимиром Кличко. Ведь она передала опеку над девочкой в 2018 году.

Оказывается, что 11-летняя дочь актрисы, называет Хайден Панеттьери не мамой, а "Бритни" в честь одной из культовых ролей актрисы. Об этом она рассказала в в программе "CBS Mornings", пишет Page Six.

Панеттьер призналась, что ей понадобилась секунда, чтобы понять, что Кайя имеет в виду свою героиню из фильма "Добейся успеха", Бритни Аллен.

"Я поняла, что она говорит о "Добейся успеха", потому что ее друзья — фанаты этого фильма", — сказала она.

"Я подумала: "О Боже!" — продолжила Панеттьери и добавила, что теперь Кайя хочет, чтобы она "общалась по Zoom с ее друзьями".

Номинантка на "Золотой глобус" заявила: "Теперь я крутая!"

Также Панеттьери рассказала о своих "прекрасных отношениях" с Каей, которая живет в Украине со своим отцом Владимиром Кличко. Все же девочка называет ее мамой, но не часто, призналась актриса.

"Я летаю туда так часто, как могу. Я постоянно общаюсь с ней по FaceTime. Сейчас ей 11 лет, и она все чаще называет меня мамой", — уточнила звезда сериала "Герои".

