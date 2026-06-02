Кличко резко отреагировал на признание Хайден Пенеттьери об их общей дочери: что сказал

Известный украинский боксер Владимир Кличко и бывший жених голливудской актрисы Хейден Панеттьери сделал редкое заявление о личной жизни после откровений актрисы об их общей дочери Кайе.

Его спросили о воспитании его дочери, которую ему родила голливудская актриса Пенеттьери, но спортсмен наотрез отказался рассказывать что-либо о девочке. Об этом сообщает Люкс ФМ.

Чемпиона по боксу спрашивали о его дочери, которая живет с ним в Украине, а не со своей матерью в США.

"Личную жизнь отказываюсь комментировать", — резко дважды повторил боксер.

А вот в отличие от своего бывшего актриса Хейден Панеттьери недавно сделала ряд признаний о своей дочери Кайе, опеку над которой она в 2018 году передала Владимиру Кличко.

Хейден Панеттьери и Владимир Кличко с дочерью Фото: Скриншот

В программе "CBS Mornings" актриса откровенно призналась, что 11-летняя дочь актрисы, называет Хайден Панеттьери не мамой, а "Бритни" в честь одной из культовых ролей актрисы.

Хейден Панеттьери передала опеку над дочерью Кличко

Также Панеттьери рассказала о своих "прекрасных отношениях" с Кайей, которая живет в Украине со своим отцом Владимиром Кличко. По ее словам, иногда девочка называет ее мамой, но не часто. Сама актриса призналась, что постоянно общается с дочкой по FaceTime, а также летает в Украину так часто, как может.

