Актриса и бывшая возлюбленная Кличко: Хайден Панеттьери умерла в 36 лет

Американская актриса и бывшая возлюбленная Владимира Кличко Хайден Панеттьери, известная по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", скончалась в возрасте 36 лет.

Об этом 17 августа сообщили представители актрисы в эфире ABC News.

Ее отец, Скип Панеттьери, подтвердил смерть дочери и попросил уважать частную жизнь семьи.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден", — сказал он.

Причина смерти Панеттьери пока неизвестна. Дополнительных подробностей об обстоятельствах её смерти пока не сообщалось.

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