Потеряла сознание и скончалась: стали известны первые подробности смерти бывшей невесты Кличко (фото)

Американская актриса Хейден Панеттьери, известная по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", внезапно скончалась в возрасте 36 лет. Об этом 16 августа вечером сообщил её отец Скип Панеттьери, отметив, что семья пребывает в глубокой скорби из-за этой трагической утраты.

Причина и обстоятельства смерти Хайден Панеттьери пока не разглашаются, однако пресс-агент актрисы Кейси Китчен подтвердила, что по данному факту ведётся расследование. Полиция города Гринвилл (Южная Каролина) сообщила, что правоохранители и медики прибыли по вызову о потерявшей сознание женщине около 13:50 в воскресенье, где и констатировали смерть Панеттьери. По предварительным данным, признаков насильственной смерти или подозрительных обстоятельств не выявлено, а вызов на номер 911 сделал её знакомый, пишет NBC News.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко с дочерью Фото: Facebook

Хайден Панеттьери начала карьеру ещё в младенческом возрасте, снимаясь в рекламе, а позже обрела популярность благодаря ролям в мыльных операх, фильмах "Вспоминая титанов", "Принцесса льда" и сериалах "Герои" и "Нэшвилл".

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В этом году актриса выпустила мемуары "Это я: Расплата", в которых откровенно рассказала о своей борьбе с послеродовой депрессией и зависимостью, которые в 2018 году привели к передаче опеки над единственной дочерью Кайей-Евдокией — её отцу, украинскому боксёру Владимиру Кличко, который был бывшим женихом актрисы.

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