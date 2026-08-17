Знепритомніла і померла: стали відомі перші деталі смерті екснареченої Кличка (фото)

Американська акторка Гайден Панеттьєрі, відома за ролями у серіалах "Герої" та "Нешвілл", раптово померла у віці 36 років. Про це у 16 серпня ввечері повідомив її батько Скіп Панеттьєрі, зазначивши, що родина перебуває у глибокій скорботі через цю трагічну втрату.

Причина та обставини смерті Гайден Панеттьєрі наразі не розголошуються, однак публіцист акторки Кейсі Кiтчен підтвердила, що за цим фактом триває розслідування. Поліція міста Ґрінвілл (Південна Кароліна) повідомила, що правоохоронці та медики прибули на виклик про непритомну жінку близько 13:50 у неділю, де й констатували смерть Панеттьєрі. За попередніми даними, ознак насильницької смерті чи підозрілих обставин не виявлено, а виклик на номер 911 зробив її знайомий, пише NBC News.

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко з дочкою Фото: Facebook

Гайден Панеттьєрі розпочала кар'єру ще немовлям, знімаючись у рекламі, а пізніше здобула популярність завдяки ролям у мильних операх, фільмах "Згадуючи Титанів", "Принцеса льоду" та серіалах "Герої" і "Нешвілл".

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Цього року акторка випустила мемуари "Це я: Розплата", де відверто розповіла про свою боротьбу з післяпологовою депресією та залежністю, які у 2018 році призвели до передачі опіки над єдиною донькою Кайєю-Євдокією її батькові — українському боксеру Володимиру Кличку, який був екснареченим акторки.

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