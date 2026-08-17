Брат покойной бывшей Кличко тоже умер молодым: что известно (фото)

Американская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери скончалась 16 августа. Три года назад умер её брат.

На своей странице в Instagram женщина посвятила несколько постов Дженсену Панеттьери, который ушел из жизни в 28 лет. Сама же Хейден скончалась в возрасте 36 лет.

Хайден Панеттьери о покойном брате

Теперь в сети вспомнили, что актриса хотела встретиться с покойным братом. В посте, посвященном дню рождения Дженсена, бывшая невеста Кличко призналась, что мечтает увидеть его.

"Он был удивительным человеком. Он обладал мудростью, несоответствующей его возрасту, и жил на более высоком духовном уровне, чем кто-либо из тех, кого я встречала. Он олицетворял всё самое доброе и чистое, что есть в этом мире. Я очень скучаю по нему каждый день, но я знаю, что его дух всегда рядом — он оберегает и защищает меня и мою семью. Я люблю тебя безгранично, Джей, и однажды мы снова будем вместе", — подписала архивное фото с братом Хайден.

Відео дня

Хайден Панеттьери с братом Фото: Instagram

Ко второй годовщине смерти близкого человека актриса также опубликовала пост.

"Ровно два года назад я потеряла своего младшего брата. Этот удивительный человек оставил след в жизни стольких людей — и особенно в моей. Эту боль невозможно измерить. Молюсь, чтобы ты был в прекрасном месте, Джей. Чтобы ты обрёл покой и чтобы в конце концов… мы снова встретились. Спи спокойно, брат. Нам тебя так не хватает, и мы любим тебя безгранично", — написала Хайден.

Хайден Панеттьери с братом Фото: Instagram

Умер брат Хайден Панеттьери

Младший брат Хайден, Янсен Панеттьери, внезапно скончался 19 февраля 2023 года в возрасте 28 лет в своей квартире в Нью-Йорке. Его смерть стала огромным ударом для актрисы.

Семья Панеттьери сообщила, что причиной смерти Янсена стала кардиомегалия (увеличенное сердце), приведшая к острой аортальной недостаточности. Смерть наступила внезапно и не была связана с насилием или посторонним вмешательством. Друзья парня забили тревогу, когда он без причины пропустил важную деловую встречу, после чего его нашли в квартире без признаков жизни.

Потеря брата сильно подорвала психическое здоровье актрисы.

Как и Хайден, он начинал в качестве актёра и озвучивал персонажей. Снимался в проектах каналов Disney Channel и Nickelodeon, играл в фильмах "Последний день лета", "Идеальная игра" и сериале "Ходячие мертвецы".

Отметим, что Панеттьери была помолвлена с украинским боксёром Владимиром Кличко. В 2014 году у пары родилась дочь Кая Евдокия. Её воспитывает Кличко.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кристи Новингз, звезда телешоу "Все это" (All That), скончалась после приступа астмы, который привел к повреждению мозга. Ей было всего 46 лет.

Стали известны первые подробности смерти Хайден Панеттьери.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, что известно о бывшей невесте Кличко и их дочери.