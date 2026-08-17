Брат покійної колишньої Кличка теж помер молодим: що відомо (фото)

Американська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня. Три роки тому не стало її брата.

На своїй сторінці в Instagram кілька постів жінка присвятила Дженсену Панеттьєрі, який пішов з життя у 28 років. Самої ж Гайден не стало у віці 36 років.

Гайден Панеттьєрі про покійного брата

Тепер у мережі пригадали, що акторка хотіла зустрітися з покійним братом. У пості з нагоди дня народження Дженсена екснаречена Кличка зізналася, що мріє побачити його.

"Він був дивовижною людиною. Він був не за роками мудрим і жив на вищому духовному рівні, ніж будь-хто з тих, кого я зустрічала. Він уособлював усе найдобріше й найчистіше, що є в цьому світі. Мені його дуже бракує щодня, але я знаю, що його дух завжди поруч — він оберігає й захищає мене й мою родину. Я люблю тебе безмежно, Джею, і одного дня ми знову будемо разом", — підписала архівне фото з братом Гайден.

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Гайден Панеттьєрі з братом Фото: Instagram

До другої річниці смерті рідної людини акторка також опублікувала пост.

"Рівно два роки тому я втратила свого молодшого брата. Ця дивовижна людина залишила слід у житті стількох людей — і особливо в моєму. Цей біль неможливо виміряти. Молюся, щоб ти був у чудовому місці, Джею. Щоб ти знайшов спокій і щоб зрештою… ми знову зустрілися. Спи спокійно, брате. Нам тебе так бракує, і ми любимо тебе безмежно", — написала Гайден.

Гайден Панеттьєрі з братом Фото: Instagram

Помер брат Гайден Панеттьєрі

Молодший брат Гайден, Янсен Панеттьєрі, раптово помер 19 лютого 2023 року у віці 28 років у своїй квартирі в Нью-Йорку. Його смерть стала величезним ударом для акторки.

Родина Панеттьєрі повідомила, що причиною смерті Янсена стала кардіомегалія (збільшене серце), яка призвела до гострої аортальної недостатності. Смерть була раптовою та не пов'язаною з насильством чи стороннім втручанням. Друзі хлопця забили на сполох, коли він без причини пропустив важливу ділову зустріч, після чого його знайшли у помешканні без ознак життя.

Втрата брата сильно підкосила психічне здоров'я акторки.

Як і Гайден, він починав як актор та озвучував персонажів. Знімався у проєктах каналів Disney Channel та Nickelodeon, грав у фільмах "Останній день літа", "Ідеальна гра" та серіалі "Ходячі мерці".

Зазначимо, що Панеттьєрі була заручена з українським боксером Володимиром Кличком. У 2014 році в пари народилася донька Кая Євдокія. Її виховує Кличко.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крісті Новінгз, зірка телешоу "Все це" (All That), померла після нападу астми, який спричинив пошкодження мозку. Їй було всього 46 років.

Розкрито перші деталі смерті Гайден Панеттьєрі.

Також Фокус розповідав, що відомо про колишню наречену Кличка та їхню дочку.