Брат покійної колишньої Кличка теж помер молодим: що відомо (фото)
Американська акторка та колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня. Три роки тому не стало її брата.
На своїй сторінці в Instagram кілька постів жінка присвятила Дженсену Панеттьєрі, який пішов з життя у 28 років. Самої ж Гайден не стало у віці 36 років.
Гайден Панеттьєрі про покійного брата
Тепер у мережі пригадали, що акторка хотіла зустрітися з покійним братом. У пості з нагоди дня народження Дженсена екснаречена Кличка зізналася, що мріє побачити його.
"Він був дивовижною людиною. Він був не за роками мудрим і жив на вищому духовному рівні, ніж будь-хто з тих, кого я зустрічала. Він уособлював усе найдобріше й найчистіше, що є в цьому світі. Мені його дуже бракує щодня, але я знаю, що його дух завжди поруч — він оберігає й захищає мене й мою родину. Я люблю тебе безмежно, Джею, і одного дня ми знову будемо разом", — підписала архівне фото з братом Гайден.
До другої річниці смерті рідної людини акторка також опублікувала пост.
"Рівно два роки тому я втратила свого молодшого брата. Ця дивовижна людина залишила слід у житті стількох людей — і особливо в моєму. Цей біль неможливо виміряти. Молюся, щоб ти був у чудовому місці, Джею. Щоб ти знайшов спокій і щоб зрештою… ми знову зустрілися. Спи спокійно, брате. Нам тебе так бракує, і ми любимо тебе безмежно", — написала Гайден.
Помер брат Гайден Панеттьєрі
Молодший брат Гайден, Янсен Панеттьєрі, раптово помер 19 лютого 2023 року у віці 28 років у своїй квартирі в Нью-Йорку. Його смерть стала величезним ударом для акторки.
Родина Панеттьєрі повідомила, що причиною смерті Янсена стала кардіомегалія (збільшене серце), яка призвела до гострої аортальної недостатності. Смерть була раптовою та не пов'язаною з насильством чи стороннім втручанням. Друзі хлопця забили на сполох, коли він без причини пропустив важливу ділову зустріч, після чого його знайшли у помешканні без ознак життя.
Втрата брата сильно підкосила психічне здоров'я акторки.
Як і Гайден, він починав як актор та озвучував персонажів. Знімався у проєктах каналів Disney Channel та Nickelodeon, грав у фільмах "Останній день літа", "Ідеальна гра" та серіалі "Ходячі мерці".
Зазначимо, що Панеттьєрі була заручена з українським боксером Володимиром Кличком. У 2014 році в пари народилася донька Кая Євдокія. Її виховує Кличко.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Крісті Новінгз, зірка телешоу "Все це" (All That), померла після нападу астми, який спричинив пошкодження мозку. Їй було всього 46 років.
- Розкрито перші деталі смерті Гайден Панеттьєрі.
Також Фокус розповідав, що відомо про колишню наречену Кличка та їхню дочку.