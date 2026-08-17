Колишня наречена Кличка могла померти від передозування, — ЗМІ

Офіційна причина смерті Гайден Панеттьєрі наразі не встановлена, проте західні таблоїди повідомляють, що версія про можливе передозування перевіряється та фігурує в матеріалах екстрених служб.

Колишньої нареченої Володимира Кличка не стало у віці 36 років 16 серпня. Про версії слідства пише TMZ.

Екснаречена Кличка могла померти від передозування

Причиною смерті акторки могло стати передозування. Видання TMZ та Page Six першими дізналися деталі та отримали аудіозапис диспетчерської служби. У ньому зафіксовано, що медики та поліція виїхали на виклик щодо "непритомної жінки", у якої була "зупинка серця" та можливе передозування. Дзвінок здійснив знайомий акторки, який знайшов її в будинку. Жінку було знайдено мертвою в житловому комплексі в Грінвіллі, Південна Кароліна, де проживає її бойфренд Брайан Хікерсон.

Той, хто дзвонив, повідомив, що Панеттьєрі не реагує на зовнішні подразники і у неї сталася зупинка серця.

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Гайден Панеттьєрі було 36 років Фото: Instagram

На місце викликали співробітників швидкої допомоги для проведення серцево-легеневої реанімації. Однак, чи відбулося передозування насправді, поки що невідомо. Остаточні висновки щодо причин смерті фахівці зроблять після отримання результатів розтину та токсикологічної експертизи.

Медики також робили Гайден непрямий масаж грудної клітки, але нічого не змогло повернути її до життя.

Правоохоронці офіційно заявили, що за результатами попереднього огляду не виявлено ознак насильницької смерті або підозрілих обставин.

Батько акторки, Скіп Панеттьєрі, першим повідомив її трагічну смерть, назвавши доньку "неймовірним світлом" та попросивши медіа поважати приватність родини.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Розкрито перші деталі смерті Гайден Панеттьєрі.

Три роки тому не стало брата акторки, якому було 28 років.

Також Фокус розповідав, що відомо про колишню наречену Володимира Кличка та їхню дочку.