Втрата для світу рок-музики: помер легендарний барабанник ZZ Top Френк Бірд

Раптово помер відомий на увесь світ барабанник культового рок-гурту ZZ Top Френк Бірд. Йому було 77 років.

Легендарного музиканта, який понад 50 років віддав творчості, не стало у понеділок, 17 серпня. Бірд помер на своєму ранчо в Техасі в оточенні сім'ї. Про це повідомило видання The Rolling Stone.

Боб Мерліс, представник гурту, підтвердив цю новину. Проте подробиць і причини смерті музиканта поки що публічно не розголошують.

Сам гурт ZZ Top також оголосили про скасування низки концертів цими днями у зв'язку зі смертю свого учасника. Свій поточний тур музиканти планують відновити цими вихідними в Остіні.

Френк Бірд близько 50 років життя віддав гурту ZZ Top

Видання пише, що раніше Бірд вже неодноразово мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Відомо, що у 2025 році він на деякий час навіть "відійшов" від творчої діяльності у зв'язку з цим. Раніше цього місяця ZZ Top раптово скасували виступ у Hollywood Bowl у Лос-Анджелесі, і згодом з'ясувалося, що причиною також стало погіршення здоров'я Френка Бірда.

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Помер Френк Бірд — що про нього відомо

Френк Бірд народився у 1949 році у місті Франкстон штату Техас. Тут і здобував освіту і з юних років захопився музикою.

Відомий курйозний факт, що ще до приєднання до ZZ Top Бірд був учасником фальшивої версії британського гурту The Zombies. Він гастролював у США без дозволу справжнього гурту. Також Бірд грав у складі Outlaws, Cellar Dwellers, Hustlers, Warlocks та American Blues.

У травні 1969 року Бірд приєднався до гурту The Moving Sidewalks, який у липні 1969 року став ZZ Top. Хоча формально він не був засновником гурту, Берд став багаторічним і визначальним барабанником ZZ Top.

Після досягнення успіху і слави у складі ZZ Top Бірд почав вживати наркотичні засоби, про що потім пошкодував. Зрештою гурт взяв перерву на три роки, щоб Бірд міг подолати свої залежності.

У листопаді 1982 року він одружився з Деббі Мереді. У подружжя народилося троє дітей.

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