Потеря для мира рок-музыки: скончался легендарный барабанщик группы ZZ Top Фрэнк Бирд

Неожиданно скончался известный во всем мире барабанщик культовой рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд. Ему было 77 лет.

Легендарный музыкант, посвятивший творчеству более 50 лет, скончался в понедельник, 17 августа. Бирд умер на своём ранчо в Техасе в кругу семьи. Об этом сообщило издание The Rolling Stone.

Боб Мерлис, представитель группы, подтвердил эту новость. Однако подробности и причины смерти музыканта пока публично не разглашаются.

Сама группа ZZ Top также объявила об отмене ряда концертов в ближайшие дни в связи со смертью одного из своих участников. Свой текущий тур музыканты планируют возобновить в эти выходные в Остине.

Фрэнк Бирд посвятил группе ZZ Top около 50 лет своей жизни

Издание сообщает, что ранее Бирд уже неоднократно сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Известно, что в 2025 году он даже на некоторое время "отстранился" от творческой деятельности по этой причине. Ранее в этом месяце ZZ Top внезапно отменили выступление в Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе, и впоследствии выяснилось, что причиной также стало ухудшение здоровья Фрэнка Бирда.

Відео дня

Умер Фрэнк Бирд — что о нем известно

Фрэнк Бирд родился в 1949 году в городе Франкстон, штат Техас. Здесь он получил образование и с юных лет увлекся музыкой.

Известен курьезный факт: ещё до присоединения к ZZ Top Бирд был участником поддельной версии британской группы The Zombies. Он гастролировал в США без разрешения настоящей группы. Также Бирд играл в составе групп Outlaws, Cellar Dwellers, Hustlers, Warlocks и American Blues.

В мае 1969 года Бирд присоединился к группе The Moving Sidewalks, которая в июле 1969 года стала ZZ Top. Хотя формально он не был одним из основателей группы, Бирд стал многолетним и ключевым барабанщиком ZZ Top.

Добившись успеха и славы в составе ZZ Top, Бирд начал употреблять наркотики, о чем впоследствии пожалел. В итоге группа взяла перерыв на три года, чтобы Бирд смог побороть свои зависимости.

В ноябре 1982 года он женился на Дебби Мереди. У супругов родилось трое детей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, СМИ сообщали, от чего в 46 лет скончалась американская актриса Кристи Новингс.