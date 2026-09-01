Влада Роговенко в третий раз стала мамой: куда исчезла блогерша (фото)

Украинская блогерша Влада Роговенко сообщила о пополнении в семье и стала мамой в третий раз. У неё родилась дочь, хотя само событие сопровождалось экстремальными обстоятельствами.

Об этой радостной новости инфлюенсерша рассказала в своём Telegram-канале, лаконично написав: "Я родила" и поделившись подробностями о том, как всё происходило.

По словам Влады, схватки и роды начались прямо во время поездки в автомобиле. К счастью, по дороге её вовремя перехватила и забрала бригада скорой помощи, поэтому ребенок появился на свет уже под наблюдением медиков в больнице.

Что известно о Владе Роговенко

Владислава Роговенко — украинская инфлюенсерша и блогерша из Днепра. Широкую популярность она приобрела благодаря участию в популярных телевизионных реалити-шоу, в частности "Супермодель по-украински" (1 сезон), "От пацанки до панянки" (4 сезон) и "Супермама". Уже несколько лет девушка проживает в США, а её страницы в Instagram в настоящее время заблокированы.

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Влада Роговенко в настоящее время проживает в США Фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko/

Ранее Роговенко попала на сайт "Миротворец". Причиной стали её призывы к прекращению войны и переговорам с РФ после ракетного обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Влада Роговенко оказалась в центре скандала: в одном из своих постов в Instagram она рассказала, что смогла незаконно вывезти своего бывшего парня из Украины. В комментариях её раскритиковали за эти слова.

Блогерша показала чек на 9 миллионов гривен за роды в Америке. Влада Роговенко призналась, что расходы на роды должна была покрыть страховая компания, но, как оказалось, ни ей, ни сыну страховку не подтвердили. В результате она оказалась должна кругленькую сумму.

Кроме того, у второго ребенка блогерши врачи обнаружили отклонения, из-за которых мальчик оказался в реанимации.