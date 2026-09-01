Влада Роговенко втретє стала мамою: де зникла блогерка (фото)

Українська блогерка Влада Роговенко повідомила про поповнення в сім'ї та стала мамою втретє. У неї народилася донька, хоча сама подія супроводжувалася екстремальними обставинами.

Про радісну новину інфлюенсерка розповіла у своєму Telegram-каналі, лаконічно написавши: "Я народила" та поділившись подробицями перебігу подій.

За словами Влади, перейми та пологи почалися просто під час поїздки в автомобілі. На щастя, дорогою її вчасно перехопила та забрала бригада швидкої допомоги, тож дитина з'явилася на світ вже під наглядом медиків у лікарні.

Що відомо про Владу Роговенко

Владислава Роговенко — українська інфлюенсерка та блогерка родом із Дніпра. Широку популярність вона здобула завдяки участі у популярних телевізійних реаліті-шоу, зокрема "Супермодель по-українськи" (1 сезон), "Від пацанки до панянки" (4 сезон) та "Супермама". Вже декілька років дівчина мешкає в США, а її сторінки в Instagram наразі заблоковані.

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Влада Роговенко наразі живе в США Фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko/

Раніше Роговенко потрапила на сайт "Миротворець". Причиною стали її заклики до припинення війни та переговорів з РФ після ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві в липні 2024 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Влада Роговенко опинилася в центрі скандалу: в одному зі своїх постів у Instagram вона розповіла, що змогла незаконно вивести свого колишнього хлопця з України. В коментарях її розкритикували за сказані слова.

Блогерка показала чек в 9 мільйонів гривень за пологи в Америці. Влада Роговенко зізналася, що витрати за пологи мала покрити страхова, але як виявилося, ні їй, ні сину страховку не підтвердили. Відтак вона була винна кругленьку суму.

Крім того, в другої дитини блогерки лікарі виявили відхилення, через що хлопчик опинився в реанімації.