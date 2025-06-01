Блогерка "забашляла" хабар за виїзд свого колишнього з України: реакція соцмереж (відео)

Відома блогерка Влада Роговенко опинилася в центрі нового скандалу: в одному зі своїх постів у Instagram вона розповіла, що змогла незаконно вивести свого колишнього хлопця з України. В коментарях її розкритикували за сказані слова.

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Про це пише видання "Телеграф".

Журналісти пишуть, що Роговенко публічно зізналася, що "допомогла" колишньому хлопцеві з переїздом до Америки. Свою "допомогу" жінка реалізувала за допомогою хабаря в 15 тис. доларів США.

"Це смішна ситуація, але я просто 15 косарів ($15 тис. – ред.) забашляла за свого колишнього… Ну слухайте, я це зробила тільки заради його мами", – сказала скандальна блогерка.

Наразі на її сторінці в Instagram відсутнє дане відео. Ймовірно, що дівчина або видалила відповідне відео, або приховала його від користувачів.

Журналісти нагадують, що Роговенко потрапила на сайт "Миротворець". Причиною стали її заклики до припинення війни та переговорів з РФ після ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві в липні 2024 року.

Як відреагували українські коментатори

В коментарях до посту, українські користувачі надзвичайно різко відреагували на слова блогерки. Найбільше юзери вподобали та підтримали наступні репліки:

"Тобто вона тільки що щиро зізналась, що була учасником схеми по незаконному перетину громадян за кордон?"

"В кого бабло є воювати не буде, війна тільки для бідних. Тільки бідним потрібна і слава і воля і незалежність"

"Я так розумію, що блогерів на планеті більше, ніж людей?"

"От так ті в кого гроші рулять у нашій країні, а інші пі**ують на нуль, бо в них нема що заплатити.Тупа курка.А він її ще й кинув".

Раніше Роговенко розкрила стать другої дитини. Вона оприлюднила фото та відео зі свята, на якому помітно, що фарба для гендерної вечірки рожева.

Згодом відома телеведуча Катя Осадча заявила, що "хлопці мають воювати". Однак у соцмережах її заяву назвали лицемірною, адже старший син знаменитості мешкає в США.