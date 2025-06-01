Блогерша "забашляла" взятку за выезд своего бывшего из Украины: реакция соцсетей (видео)

Известная блогер Влада Роговенко оказалась в центре нового скандала: в одном из своих постов в Instagram она рассказала, что смогла незаконно вывести своего бывшего парня из Украины. В комментариях ее раскритиковали за сказанные слова.

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Об этом пишет издание"Телеграф".

Журналисты пишут, что Роговенко публично призналась, что "помогла" бывшему парню с переездом в Америку. Свою "помощь" женщина реализовала с помощью взятки в 15 тыс. долларов США.

"Это смешная ситуация, но я просто 15 косарей ($15 тыс. — ред.) забашляла за своего бывшего... Ну слушайте, я это сделала только ради его мамы", — сказала скандальная блогерша.

Сейчас на ее странице в Instagram отсутствует данное видео. Вероятно, что девушка либо удалила соответствующее видео, либо скрыла его от пользователей.

Журналисты напоминают, что Роговенко попала на сайт "Миротворец". Причиной стали ее призывы к прекращению войны и переговоров с РФ после ракетного обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве в июле 2024 года.

Как отреагировали украинские комментаторы

В комментариях к посту, украинские пользователи очень резко отреагировали на слова блогера. Больше всего пользователи полюбили и поддержали следующие реплики:

"То есть она только что искренне призналась, что была участником схемы по незаконному пересечению граждан за границу?"

"У кого бабло есть воевать не будет, война только для бедных. Только бедным нужна и слава и воля и независимость"

"Я так понимаю, что блогеров на планете больше, чем людей?"

"Вот так те у кого деньги рулят в нашей стране, а другие пи**ують на ноль, потому что у них нечего заплатить.тупая курица.а он ее еще и бросил".

Ранее Роговенко раскрыла пол второго ребенка. Она обнародовала фото и видео с праздника, на котором заметно, что краска для гендерной вечеринки розовая.

Впоследствии известная телеведущая Катя Осадчая заявила, что "ребята должны воевать". Однако в соцсетях ее заявление назвали лицемерным, ведь старший сын знаменитости живет в США.