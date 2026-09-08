В Испании бесплатно раздают 12 домов: есть только одно условие для их получения
В испанском регионе Галисия местные власти предлагают передать в частную собственность заброшенную деревню из 12 домов и участок площадью 15 тысяч квадратных метров за 0 евро.
Объявление о необычном предложении появилось на портале недвижимости Aldeas Abandonadas и уже вызвало немалый интерес. Помимо 12 каменных домов, требующих полной реконструкции, на территории деревни сохранились старинные мосты и источники, пишет Antena 3.
Раньше через это место проходил исторический "Королевский путь в Кастилию" (Camino Real a Castilla), однако в 1950-х годах после строительства водохранилища село пришло в упадок.
Несмотря на то, что сами объекты передаются бесплатно, покупателю придётся покрыть незначительные административные расходы на оформление сделки, а также вложить значительные средства в восстановление инфраструктуры и зданий.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В Японии бесплатно отдают дом с лесом и видом на горы: для владельца есть одно важное условие.
- Крошечная деревня в Испании подготовила предложение, от которого трудно отказаться. Новым жильцам здесь предлагают полностью отремонтированный дом без какой-либо платы за аренду и стабильную работу.
Кроме того, в Греции приглашают туристов на остров Сирос, который не пользуется популярностью. В то же время сам остров славится своим спокойствием и аутентичной греческой атмосферой, которую нелегко найти в более популярных местах. Более того — здесь предлагают возможность проживать бесплатно в течение месяца, а также предоставляют завтрак.