В Греции туристы могут месяц жить бесплатно с питанием: однако есть одно условие

В Греции приглашают туристов на остров Сирос, который не пользуется популярностью. В то же время сам остров славится своим спокойствием и аутентичной греческой атмосферой, которую непросто найти в более популярных местах.

Более того — на острове предлагают возможность останавливаться бесплатно на месяц, а также предоставляют завтрак. Об этом пишет Podroze.gazeta.

В то же время для того, чтобы иметь право на бесплатное проживание и питание, необходимо выполнить одно условие — стать волонтером команды "Кошки Сироса", которая уже много лет спасает бездомных животных.

Остров Сирос Фото: Apostolos Zafeiriou/ Unsplash

На месяц волонтеры присоединяются к команде по спасению животных. В обмен на жилье и завтрак люди должны работать в режиме 5 часов в день 5 дней в неделю.

При этом расходы на проезд до острова оплачивает волонтер, как и питание, кроме завтрака.

Что входит в обязанности волонтеров

В то же время для того, чтобы иметь бесплатное жилье, необходимо выполнять много обязанностей. Сначала идет утреннее кормление, после чего у волонтеров запланирована уборка кошачьей зоны, стирка одеял и подготовка мест для новых животных.

Відео дня

Еще часть рабочего времени тратится за уходом за котятами, которые готовятся к усыновлению, поэтому они должны приучаться к сосуществованию с людьми.

В то же время отмечается, что иногда бывают моменты, когда нужно лечить кошку или быть рядом с ней, когда она умирает.

В каких условиях живут волонтеры

Волонтеры живут по три или четыре на территории. Там собраны люди из разных стран мира. При этом каждый имеет свою отдельную комнату, хотя кухня и зал у них общие.

При этом организация ищет ответственных людей, которые будут работать без постоянного присмотра. Набор претендентов происходит заранее, а количество мест на участия в программе ограничено.

Можно ли отдыхать в таком режиме

Издание отмечает, что даже ухаживая за котами, можно познакомиться с природой острова, пойти на море или съездить в другой город.

Остров Сирос Фото: Википедия

Жемчужина острова — столица, Эрмуполи. Вместо белоснежных пейзажей там встречаются пастельные таунхаусы и неоклассическая архитектура. Город больше похож на итальянский городок, чем на греческие привычные курорты.

Ранее Фокус рассказывал, как украинцам увидеть Париж совершенно бесплатно.

Напомним, что украинка по имени Неля сравнила цены на некоторые продукты и такси в Египте и на ее родине.