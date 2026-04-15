У Греції туристи можуть місяць жити безкоштовно з харчуванням: однак є одна умова

У Греції запрошують туристів на острів Сірос, який не користується популярністю. Водночас сам острів славиться своїм спокоєм та автентичною грецькою атмосферою, яку непросто знайти в більш популярних місцях.

Більше того — на острові пропонують можливість зупинятися безкоштовно на місяць, а також надають сніданок. Про це пише Podroze.gazeta.

Водночас задля того, щоб мати право на безкоштовне проживання та харчування, необхідно виконати одну умову — стати волонтером команди "Кішки Сіроса", яка вже багато років рятує безпритульних тварин.

Острів Сірос Фото: Apostolos Zafeiriou/ Unsplash

На місяць волонтери долучаються до команди з порятунку тварин. В обмін на житло та сніданок люди повинні працювати у режимі 5 годин на день 5 днів на тиждень.

Водночас витрати на проїзд до острова оплачує волонтер, як і харчування, крім сніданку.

Що входить в обов'язки волонтерів

Водночас задля того, щоб мати безкоштовне житло, необхідно виконувати багато обов'язків. Спершу йде ранкове годування, після чого у волонтерів заплановано прибирання котячої зони, прання ковдр і підготовка місць для нових тварин.

Відео дня

Ще частина робочого часу витрачається за доглядом за кошенятами, які готуються до всиновлення, тож вони повинні привчатися до співіснування з людьми.

Водночас відзначається, що іноді бувають моменти, коли потрібно лікувати кішку чи бути поряд з нею, коли вона помирає.

У яких умовах живуть волонтери

Волонтери живуть по три або чотири на території. Там зібрані люди з різних країн світу. Водночас кожен має свою окрему кімнату, хоча кухня та зал у них спільні.

При цьому організація шукає відповідальних людей, які будуть працювати без постійного нагляду. Набор претендентів відбувається заздалегідь, а кількість місць на участі в програмі обмежена.

Чи можна відпочивати у такому режимі

Видання наголошує, що навіть доглядаючи за котами, можна познайомитися з природою острова, піти на море чи з'їздити в інше місто.

Острів Сірос Фото: Вікіпедія

Перлина острова — столиця, Ермуполі. Замість білосніжних пейзажів там зустрічаються пастельні таунхауси та неокласична архітектура. Місто більше схоже на італійське містечко, ніж на грецькі звичні курорти.

