В Іспанії безкоштовно віддають 12 будинків: є лише одна умова, щоб їх отримати

В іспанському регіоні Галісія місцева влада пропонує віддати у приватне володіння закинуте село на 12 будинків та ділянку площею 15 тисяч квадратних метрів за 0 євро.

Оголошення про незвичну пропозицію з'явилося на порталі нерухомості Aldeas Abandonadas і вже викликало чималий інтерес. Окрім 12 кам'яних будинків, що потребують повної реконструкції, на території села збереглися старовинні мости та джерела, пише Antena 3.

Раніше через це місце пролягав історичний "Королівський шлях до Кастилії" (Camino Real a Castilla), проте село занепало у 1950-х роках після будівництва водосховища.

Попри те, що самі об'єкти віддають безкоштовно, покупцеві доведеться покрити незначні адміністративні витрати на оформлення угоди, а також інвестувати значні кошти у відновлення інфраструктури та будівель.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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