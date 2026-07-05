В Іспанії безкоштовно роздають житло та роботу: є лише одна вимога, щоб їх отримати (фото)

Поки великі європейські міста потерпають від перенаселення, захмарних цін на оренду та житлової кризи, крихітне селище в Іспанії підготувало пропозицію, від якої важко відмовитися. Новим мешканцям тут пропонують повністю відремонтований будинок без жодної плати за оренду та стабільну роботу. Головна умова лише одна — переїхати сюди та стати частиною спільноти.

Ця ініціатива належить сільським регіонам, що найбільше страждають від депопуляції. Одним із найсвіжіших прикладів стало село Аренільяс (Arenillas), розташоване в провінції Сорія, де зараз постійно проживає всього 40–45 людей. Мальовниче поселення розташоване приблизно за дві години їзди від Мадрида, пише Adevărul.

На початку 2026 року місцева влада запустила спеціальну програму, щоб залучити нові родини та врятувати село від зникнення з карти світу.

Що пропонують новоселам?

Пакет підтримки для нових жителів виглядає дуже привабливо:

Безкоштовне житло: повністю відремонтований будинок, за оренду якого не потрібно платити.

Гарантована робота: постійне робоче місце для одного з членів родини у сфері обслуговування муніципальних об'єктів.

Бізнес-перспектива: можливість розвивати власну справу, взявши в управління місцевий бар, який є центром соціального життя та головним місцем зустрічей у селі.

Відео дня

Аренільяс розташоване в тихій заміській місцевості в оточенні природи, приблизно за дві години їзди від іспанського узбережжя. Влада наголошує: мета проєкту — це не економічний розвиток чи залучення мільйонних інвестицій, а банальне виживання громади.

Головна умова проєкту: ті, хто погодиться на переїзд, мають оселитися в селі назавжди та стати активними членами місцевої спільноти.

Стратегія проста: кожна нова родина — це нові діти для місцевих шкіл, покупці для магазинів та реальний шанс зберегти державні послуги, які опинилися під загрозою закриття через брак людей.

Село в Іспанії шукає нових мешканців Фото: YouTube

Шалений попит і феномен "порожньої Іспанії"

Інтерес до проєкту перевершив усі сподівання організаторів. Лише за кілька днів після анонсу програми влада отримала понад 100 заявок з різних куточків планети. Це вкотре доводить, що потреба в доступному житлі та економічній стабільності є глобальним трендом.

Подібні програми стають дедалі популярнішими в європейських регіонах, де населення стрімко старіє та виїжджає. Аренільяс — не поодинокий випадок, а частина масштабного явища, відомого як "порожня Іспанія" (España vaciada). Цим терміном описують величезні сільські території, щільність населення в яких зараз навіть нижча, ніж у деяких районах Скандинавії.

Схожі заходи останніми роками активно впроваджують й інші країни Європи, зокрема Італія, Хорватія та Португалія. Там місцеві адміністрації продають будинки за символічні ціни (наприклад, за 1 євро) або виплачують солідні фінансові підйомні, аби заманити нових резидентів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Іспанія зайняла перше місце серед країн, які мають найчистіші пляжі на планеті.

Стюардеса розповіла про місце на Землі, куди боїться літати.

Крім того, ЗМІ назвали найкраще місце для відпочинку в 2026 році.