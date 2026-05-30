Ідеальний острів без натовпу людей: ЗМІ називають найкраще місце для відпочинку в 2026 (фото)

Туристи з року в рік їдуть на одні й ті самі локації в Греції, постійно страждаючи від високих цін і черг. Серед всіх шести тисяч островів Еллади є острів без черг, роздутих цін і з комфортом протягом відпочинку.

Острів Сіфнос із архіпелагу Кіклад, розташованому за 130 км від Афін, дедалі частіше називають "ідеальним грецьким островом", який включили до списку найкращих туристичних напрямків 2026 року завдяки відсутності масового туризму. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Головна локація острова — це Аполлонія. Тут варто прогулятися вулицею Стено — пішохідним маршрутом із традиційними крамничками і затишними кафе.

На узбережжі — колишня столиця острова Кастро, якій близько 3000 років. Місто повністю пішохідне, вибілені будинки ведуть стежками до моря, а на скелястому острівці прямо під селом стоїть Церква Семи Мучеників — один із найфотографованіших видів Кіклад.

Відео дня

Один з краєвидів острова Сіфнос Фото: Pexels

Загальна вартість поїздки з Афін до Сіфроса та назад не перевищить 80-85 євро (4130-4480 грн). Водночас на острові присутні чотири та п'ятизіркові готелі, вартістю яких за п'ять днів відпочинку складатиме 210-215 євро (10,3-10,9 тис. грн).

"Плавати в прозорій воді і мати це місце лише для себе — це було найчарівніше відчуття з усіх. Тут є їжа, що вибухає яскравими, сонячними смаками, краєвид із крутими пагорбами, вкритими сільськогосподарськими терасами, церкви з блакитними куполами на березі моря та вибілені села", — розповів ЗМІ про свої враження від відпочинку один з туристів.

Раніше Фокус розповідав про найкращі місця відпочинку в Італії. Авторка TikTok-каналу з ніком jane.prorvina поділилася власним топом трьох дивовижних локацій в Італії.

Згодом стало відомо про вартість відпочинку на морі в 2026 році. Пляжний відпочинок у 2026 році може істотно відрізнятися за ціною залежно від країни, місця і категорії готелю.