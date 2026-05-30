Идеальный остров без толпы людей: СМИ называют лучшее место для отдыха в 2026 году (фото)

Туристы из года в год едут на одни и те же локации в Греции, постоянно страдая от высоких цен и очередей. Среди всех шести тысяч островов Эллады есть остров без очередей, раздутых цен и с комфортом на протяжении отдыха.

Остров Сифнос с архипелага Киклад, расположенном в 130 км от Афин, все чаще называют "идеальным греческим островом", который включили в список лучших туристических направлений 2026 года благодаря отсутствию массового туризма. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Главная локация острова — это Аполлония. Здесь стоит прогуляться по улице Стено — пешеходному маршруту с традиционными магазинчиками и уютными кафе.

На побережье — бывшая столица острова Кастро, которой около 3000 лет. Город полностью пешеходный, выбеленные дома ведут тропинками к морю, а на скалистом островке прямо под деревней стоит Церковь Семи Мучеников — один из самых фотографируемых видов Киклад.

Общая стоимость поездки из Афин в Сифрос и обратно не превысит 80-85 евро (4130-4480 грн). В то же время на острове присутствуют четырех и пятизвездочные отели, стоимость которых за пять дней отдыха составит 210-215 евро (10,3-10,9 тыс. грн).

"Плавать в прозрачной воде и иметь это место только для себя — это было самое волшебное ощущение из всех. Здесь есть еда, которая взрывается яркими, солнечными вкусами, пейзаж с крутыми холмами, покрытыми сельскохозяйственными террасами, церкви с голубыми куполами на берегу моря и выбеленные деревни", — рассказал СМИ о своих впечатлениях от отдыха один из туристов.

