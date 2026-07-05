5 країн, в яких найчистіші пляжі у світі: тут бірюзова вода та незасмічені узбережжя (фото)

Ніжний шум хвиль, що розбиваються об берег, заспокійливе відчуття піску під ногами та чарівні відтінки прозорої блакитної води — найкращі пляжі світу пропонують ідеальну формулу для незабутньої літньої відпустки. Проте перед тим, як пакувати сонцезахисний крем, варто зважити на екологічність та чистоту узбережжя, у чому мандрівникам допомагає престижна міжнародна програма "Блакитний прапор" (Blue Flag).

Фокус з посиланням на CNTraveler розповідає про топ-5 країн із найбільшою кількістю пляжів із "Блакитним прапором"

Іспанія

Кількість пляжів із відзнакою: 676

Іспанія славиться своєю береговою лінією завдовжки понад 8 000 кілометрів — від Кантабрійського узбережжя на півночі до Середземноморського (включно з Коста-Брава) та знаменитих Балеарських островів (Майорка, Ібіца). Країна міцно утримує лідерство за стандартами чистоти, ще у 2022 році потрапивши до Книги рекордів Гіннеса із 621 пляжем, а сьогодні цей показник зріс до 676.

Рекомендація: Пляж Бурріана (Burriana Beach) у південному курортному місті Нерха. Тут є прокат шезлонгів, зона для дайвінгу та навіть пляжна бібліотека. Уздовж узбережжя тягнеться променад із сувенірними крамницями та ресторанами.

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Греція

Кількість пляжів із відзнакою: 624

Греція впевнено посідає друге місце. 154 відзначені локації розташовані в регіоні Крит, а 93 — на півострові Халкідіки на півночі країни.

Рекомендація: Пляж Кампуді (Kampoudi Beach) поблизу Урануполі. Він розділений на три зони і має три "Блакитні прапори". Це довгий піщаний пляж із мілководдям, ідеальним для дітей. Він чудово облаштований пандусами для маломобільних груп населення. Тут також можна орендувати човен для морської прогулянки.

Туреччина

Кількість пляжів із відзнакою: 580

Від вишуканих курортів Бодрума до історичного шарму Анталії — Туреччина демонструє вражаючі результати. Цього року країна особливо пишається включенням до списку безкоштовних громадських пляжів. Зокрема, сертифікат отримав громадський пляж Бодрум Тюркбюкю (Bodrum Türkbükü Public Beach). Міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой зазначив, що узбережжя країни тепер є "світовим брендом".

Рекомендація: Пляж Клеопатри (Kleopatra Beach) — чудовий сімейний варіант зі зручним доступом до водних видів спорту та набережної.

Пляж у Туреччині Фото: Unsplash

Італія

Кількість пляжів із відзнакою: 525

Маючи берегову лінію протяжністю близько 8 000 кілометрів, Італія додала до свого списку 14 нових пляжів порівняно з минулим роком. Лідером є регіон Лігурія на Італійській Рів'єрі (35 пляжів, серед яких нові Андора та Таджа). Регіон Калабрія ("носок" італійського чобота) збагатився на чотири прапори: Амендолара, Монтеджордано, Фалерна та Локрі (останній відомий як пляж, максимально адаптований для відпочинку з дітьми).

Португалія

Кількість пляжів із відзнакою: 396

Коли 8 червня 2026 року над португальським пляжем Міра (Mira Beach) замайорів "Блакитний прапор", це стало історичною подією: ця ділянка піщаного узбережжя Атлантичного океану є єдиною у світі, яка отримує престижний екосертифікат протягом 40 років поспіль від самого початку існування програми. Країна активно захищає свої екосистеми: регіон Алгарве має 94 сертифіковані локації, а Азорські острови — 57.

Що таке "Блакитний прапор"?

Програма "Блакитний прапор", якою керує Фонд екологічної освіти (FEE) зі штаб-квартирою в Копенгагені, є однією з найвідоміших у світі добровільних нагород для пляжів, марин (причалів) та туристичних суден.

Відзнаку присуджують на основі суворих критеріїв, що стосуються екології, освіти, безпеки на воді, загальної безпеки та доступності. Для мандрівників цей сертифікат є гарантією не лише неймовірної краси локації, але й високого рівня сталого розвитку, першокласних зручностей та турботи про довкілля. Програма також робить свій внесок у реалізацію Цілей сталого розвитку ООН.

Як присуджують нагороду?

Щоб отримати цей престижний статус, локації мають відповідати 33 критеріям у шести категоріях:

Екологічна освіта та інформування;

Кліматичні дії;

Управління біорізноманіттям;

Контроль за забрудненням та якість води;

Доступність (інклюзивність);

Безпека та сервіс.

Усі об'єкти проходять щорічну перевірку, і сертифікат діє лише один рік. Перевірки на місцях проводять національні оператори, а остаточне рішення приймає Міжнародне журі, до якого входять представники Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO), Програми ООН з довкілля (UNEP) та Європейської мережі доступного туризму. Пляжі Північної півкулі оцінюють у квітні, а Південної — у вересні.

Станом на червень сертифікацію отримали 5274 пляжі, марини та судна у 52 країнах світу.

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