5 стран с самыми чистыми пляжами в мире: здесь бирюзовая вода и незамусоренные побережья (фото)

Нежный шум волн, разбивающихся о берег, успокаивающее ощущение песка под ногами и волшебные оттенки прозрачной голубой воды — лучшие пляжи мира предлагают идеальную формулу для незабываемого летнего отпуска. Однако прежде чем паковать солнцезащитный крем, стоит обратить внимание на экологичность и чистоту побережья, в чём путешественникам помогает престижная международная программа "Голубой флаг" (Blue Flag).

Издание "Фокус" со ссылкой на CNTraveler рассказывает о пятерке стран с наибольшим количеством пляжей, отмеченных "Голубым флагом"

Испания

Количество пляжей, получивших награду: 676

Испания славится своей береговой линией протяженностью более 8 000 километров — от Кантабрийского побережья на севере до Средиземноморья (включая Коста-Брава) и знаменитых Балеарских островов (Майорка, Ибица). Страна прочно удерживает лидерство по стандартам чистоты, ещё в 2022 году попав в Книгу рекордов Гиннеса с 621 пляжем, а сегодня этот показатель вырос до 676.

Рекомендация: Пляж Бурриана (Burriana Beach) в южном курортном городе Нерха. Здесь есть прокат шезлонгов, зона для дайвинга и даже пляжная библиотека. Вдоль побережья тянется променад с сувенирными лавками и ресторанами.

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Греция

Количество пляжей, получивших награду: 624

Греция уверенно занимает второе место. 154 отмеченных локации расположены в регионе Крит, а 93 — на полуострове Халкидики на севере страны.

Рекомендация: Пляж Кампуди (Kampoudi Beach) недалеко от Уранополи. Он разделен на три зоны и отмечен тремя "Голубыми флагами". Это длинный песчаный пляж с мелководьем, идеально подходящий для детей. Он отлично оборудован пандусами для людей с ограниченными физическими возможностями. Здесь также можно арендовать лодку для морской прогулки.

Турция

Количество пляжей с отличием: 580

От роскошных курортов Бодрума до исторического шарма Анталии — Турция демонстрирует впечатляющие результаты. В этом году страна особенно гордится включением в список бесплатных общественных пляжей. В частности, сертификат получил общественный пляж Бодрум Тюркбюкю (Bodrum Türkbükü Public Beach). Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой отметил, что побережье страны теперь является "мировым брендом".

Рекомендация: Пляж Клеопатры (Kleopatra Beach) — отличный вариант для семейного отдыха с удобным доступом к водным видам спорта и набережной.

Пляж в Турции Фото: Unsplash

Италия

Количество пляжей, получивших награду: 525

Имея береговую линию протяженностью около 8 000 километров, Италия добавила в свой список 14 новых пляжей по сравнению с прошлым годом. Лидером является регион Лигурия на Итальянской Ривьере (35 пляжей, среди которых новые — Андора и Таджа). Регион Калабрия ("носок" итальянского сапога) пополнился четырьмя пляжами: Амендолара, Монтеджордано, Фалерна и Локри (последний известен как пляж, максимально приспособленный для отдыха с детьми).

Португалия

Количество пляжей, получивших награду: 396

Когда 8 июня 2026 года над португальским пляжем Мира (Mira Beach) развелся "Голубой флаг", это стало историческим событием: этот участок песчаного побережья Атлантического океана — единственный в мире, который получает престижный экосертификат на протяжении 40 лет подряд с самого начала существования программы. Страна активно защищает свои экосистемы: в регионе Алгарве насчитывается 94 сертифицированных локации, а на Азорских островах — 57.

Что такое "Голубой флаг"?

Программа "Голубой флаг", которую курирует Фонд экологического образования (FEE) со штаб-квартирой в Копенгагене, является одной из самых известных в мире добровольных наград для пляжей, пристаней (причалов) и туристических судов.

Награда присуждается на основе строгих критериев, касающихся экологии, образования, безопасности на воде, общей безопасности и доступности. Для путешественников этот сертификат является гарантией не только невероятной красоты места, но и высокого уровня устойчивого развития, первоклассных удобств и заботы об окружающей среде. Программа также вносит свой вклад в реализацию Целей устойчивого развития ООН.

Как присуждается награда?

Чтобы получить этот престижный статус, объекты должны соответствовать 33 критериям в шести категориях:

Экологическое образование и информирование;

Климатические меры;

Управление биоразнообразием;

Контроль за загрязнением и качеством воды;

Доступность (инклюзивность);

Безопасность и сервис.

Все объекты проходят ежегодную проверку, а сертификат действует только один год. Проверки на местах проводят национальные операторы, а окончательное решение принимает Международное жюри, в состав которого входят представители Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и Европейской сети доступного туризма. Пляжи Северного полушария оцениваются в апреле, а Южного — в сентябре.

По состоянию на июнь сертификацию прошли 5274 пляжа, пристани и судна в 52 странах мира.

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