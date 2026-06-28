Блогер, объездивший 60 стран, раскритиковал популярные курорты — куда он не советует ехать (фото)
Опытный путешественник, потративший более 70 000 долларов на двухлетнее кругосветное путешествие и посетивший 60 стран, составил антирейтинг мест, которые оставили у него самые плохие впечатления. Несмотря на то, что некоторые из этих городов обожают миллионы туристов, парень назвал их "настоящим адом" из-за чрезмерного туризма, грязи и утраты аутентичности.
5 известных курортов, разочаровавших путешественника
29-летний Лукас Бранкатизано из Мельбурна сначала 10 месяцев путешествовал автостопом по Латинской Америке, а затем ещё год исследуя Европу, Азию и Африку, пишет Daily Mail. Своими впечатлениями о местах, которые не стоят ни копейки, он поделился в соцсетях.
Канкун (Мексика) — "Полная противоположность настоящей Мексике"
Несмотря на белые пляжи, Канкун возглавил список разочарований.
"Мне очень неприятно это признавать, ведь Мексика — одна из моих самых любимых стран в мире. Но Канкун — это ужасное место. Это воплощение всего, что я ненавижу в переполненных туристами местах: сплошные отели "все включено". Это не имеет ничего общего с настоящей Мексикой, где люди невероятно приветливы. Мне жаль тех, кому приходится там жить и работать".
Пхукет (Таиланд) — Переоцененный и дорогой
Лукас считает, что популярный тайский остров не заслуживает того ажиотажа, который вокруг него создают.
"Там было слишком тесно, повсюду туристы, да и к тому же довольно дорого. Я вообще не почувствовал этого места. Зачем туда ехать, если есть гораздо лучшие места, такие как Ко Тао или Краби?"
Муйне (Вьетнам) — Грязная вода и скука
Путешественник советует просто исключить этот рыбацкий городок из маршрута.
"Странный прибрежный город с песчаными дюнами, где вода в море просто отвратительная. Как для Вьетнама, цены там завышены. В этой стране полно прекрасных мест, где можно с пользой провести время и пообщаться с местными, но Муйне к ним не относится".
Уюни (Боливия) — город, о котором забыло время
Хотя солончак Уюни и является жемчужиной Боливии, именно одноимённый город поразил парня.
"Если вы отправляетесь в тур на солончаки, вы обязательно окажетесь здесь. Это город, о котором забыло время: повсюду мусор, инфраструктура полуразвитая, хотя место очень популярное. Надеюсь, мне никогда не придется туда возвращаться, потому что это настоящая свалка".
Кала-д'Ор (Майорка, Испания) — британский анклав
Некогда уютный курорт превратился в место для любителей дешевого алкоголя и футбола.
"Пляж там просто потрясающий, но сам город… Тики-бары, старые футболки и ужасные рестораны. Британские туристы его захватили. Местных жителей уже тошнит от того, во что превратилась Майорка. Лучше съездите в Сольер или куда-нибудь ещё".
Еще 5 городов, где путешественник испытал "культурный шок и стресс"
Помимо курортов, Лукас назвал ещё пять крупных городов, которые вызвали у него исключительно негативные эмоции.
Нью-Дели (Индия)
Город занял первое место в антирейтинге из-за крайней перенаселенности.
"Если вы думали, что видели стрессовые места, то Нью-Дели — это совсем другой уровень. Загрязнение, смог вместо неба, шум, автобусы, гудки и коровы на дорогах. Это просто безумие".
Леон (Никарагуа)
По словам Лукаса, здесь невыносимая жара, а ночью опасно. Путешественник отмечает, что сюда стоит ехать только ради вулканического серфинга, а сам город лучше обходить стороной.
Ия (Санторини, Греция)
Самое известное по фотографиям в Instagram место блогер назвал своим "определением ада".
"Летом там можно сгореть на солнце, стоя в очереди из 100 000 селфи-палок, где каждый пытается сделать одинаковую фотографию заката. Лучше посмотрите это в интернете".
Пномпень (Камбоджа)
Хотя Лукас был здесь уже давно, город запомнился ему как серая застройка с кучей магазинов автомобильных шин и полным отсутствием атмосферы.
Бенидорм (Испания)
Еще одно место, которое путешественник настоятельно рекомендует обходить стороной.
"Если вы не британец, вы окажетесь в чистилище. Везде английские завтраки и бледнокожие туристы в нетрезвом состоянии. Если вы приехали в Испанию и оказались в Бенидорме, вам стоит переосмыслить свои жизненные решения".
Сейчас Лукас вернулся домой и снова собирает деньги, чтобы отправиться в новые путешествия — однако на этот раз он точно будет более тщательно выбирать маршрут.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
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