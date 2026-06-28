Блогер, объездивший 60 стран, раскритиковал популярные курорты — куда он не советует ехать (фото)

Опытный путешественник, потративший более 70 000 долларов на двухлетнее кругосветное путешествие и посетивший 60 стран, составил антирейтинг мест, которые оставили у него самые плохие впечатления. Несмотря на то, что некоторые из этих городов обожают миллионы туристов, парень назвал их "настоящим адом" из-за чрезмерного туризма, грязи и утраты аутентичности.

5 известных курортов, разочаровавших путешественника

29-летний Лукас Бранкатизано из Мельбурна сначала 10 месяцев путешествовал автостопом по Латинской Америке, а затем ещё год исследуя Европу, Азию и Африку, пишет Daily Mail. Своими впечатлениями о местах, которые не стоят ни копейки, он поделился в соцсетях.

Канкун (Мексика) — "Полная противоположность настоящей Мексике"

Несмотря на белые пляжи, Канкун возглавил список разочарований.

"Мне очень неприятно это признавать, ведь Мексика — одна из моих самых любимых стран в мире. Но Канкун — это ужасное место. Это воплощение всего, что я ненавижу в переполненных туристами местах: сплошные отели "все включено". Это не имеет ничего общего с настоящей Мексикой, где люди невероятно приветливы. Мне жаль тех, кому приходится там жить и работать".

Відео дня

Пхукет (Таиланд) — Переоцененный и дорогой

Лукас считает, что популярный тайский остров не заслуживает того ажиотажа, который вокруг него создают.

"Там было слишком тесно, повсюду туристы, да и к тому же довольно дорого. Я вообще не почувствовал этого места. Зачем туда ехать, если есть гораздо лучшие места, такие как Ко Тао или Краби?"

Пхукет в Таиланде Фото: Unsplash

Муйне (Вьетнам) — Грязная вода и скука

Путешественник советует просто исключить этот рыбацкий городок из маршрута.

"Странный прибрежный город с песчаными дюнами, где вода в море просто отвратительная. Как для Вьетнама, цены там завышены. В этой стране полно прекрасных мест, где можно с пользой провести время и пообщаться с местными, но Муйне к ним не относится".

Уюни (Боливия) — город, о котором забыло время

Хотя солончак Уюни и является жемчужиной Боливии, именно одноимённый город поразил парня.

"Если вы отправляетесь в тур на солончаки, вы обязательно окажетесь здесь. Это город, о котором забыло время: повсюду мусор, инфраструктура полуразвитая, хотя место очень популярное. Надеюсь, мне никогда не придется туда возвращаться, потому что это настоящая свалка".

Кала-д'Ор (Майорка, Испания) — британский анклав

Некогда уютный курорт превратился в место для любителей дешевого алкоголя и футбола.

"Пляж там просто потрясающий, но сам город… Тики-бары, старые футболки и ужасные рестораны. Британские туристы его захватили. Местных жителей уже тошнит от того, во что превратилась Майорка. Лучше съездите в Сольер или куда-нибудь ещё".

Кала-д'Ор на Майорке Фото: Unsplash

Еще 5 городов, где путешественник испытал "культурный шок и стресс"

Помимо курортов, Лукас назвал ещё пять крупных городов, которые вызвали у него исключительно негативные эмоции.

Нью-Дели (Индия)

Город занял первое место в антирейтинге из-за крайней перенаселенности.

"Если вы думали, что видели стрессовые места, то Нью-Дели — это совсем другой уровень. Загрязнение, смог вместо неба, шум, автобусы, гудки и коровы на дорогах. Это просто безумие".

Леон (Никарагуа)

По словам Лукаса, здесь невыносимая жара, а ночью опасно. Путешественник отмечает, что сюда стоит ехать только ради вулканического серфинга, а сам город лучше обходить стороной.

Леон в Никарагуа Фото: Unsplash

Ия (Санторини, Греция)

Самое известное по фотографиям в Instagram место блогер назвал своим "определением ада".

"Летом там можно сгореть на солнце, стоя в очереди из 100 000 селфи-палок, где каждый пытается сделать одинаковую фотографию заката. Лучше посмотрите это в интернете".

Пномпень (Камбоджа)

Хотя Лукас был здесь уже давно, город запомнился ему как серая застройка с кучей магазинов автомобильных шин и полным отсутствием атмосферы.

Бенидорм (Испания)

Еще одно место, которое путешественник настоятельно рекомендует обходить стороной.

"Если вы не британец, вы окажетесь в чистилище. Везде английские завтраки и бледнокожие туристы в нетрезвом состоянии. Если вы приехали в Испанию и оказались в Бенидорме, вам стоит переосмыслить свои жизненные решения".

Бенидорм в Испании Фото: Unsplash

Сейчас Лукас вернулся домой и снова собирает деньги, чтобы отправиться в новые путешествия — однако на этот раз он точно будет более тщательно выбирать маршрут.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Камалия похвасталась отдыхом на острове, который любят Брэд Питт и Джефф Безос.

Стюардесса рассказала о месте на Земле, куда боится летать.

Кроме того, СМИ назвали лучшее место для отдыха в 2026 году.