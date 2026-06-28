Блогер, який об'їхав 60 країн, розніс популярні курорти — куди він не радить їхати (фото)

Досвідчений мандрівник, який витратив понад 70 000 доларів на дворічну навколосвітню подорож і відвідав 60 країн, склав антирейтинг локацій, які залишили у нього найгірші враження. Попри те, що деякі з цих міст обожнюють мільйони туристів, хлопець назвав їх "справжнім пеклом" через надмірний туризм, бруд та втрату автентичності.

5 відомих курортів, які розчарували мандрівника

29-річний Лукас Бранкатізано з Мельбурна спочатку 10 місяців подорожував автостопом по Латинській Америці, а потім ще рік досліджував Європу, Азію та Африку, пише Daily Mail. Своїми враженнями від місць, які не варті жодної витраченої копійки, він поділився у соцмережах.

Канкун (Мексика) — "Абсолютна протилежність справжній Мексиці"

Попри білі пляжі, Канкун очолив список розчарувань.

"Мені дуже прикро це визнавати, бо Мексика — одна з моїх найулюбленіших країн у світі. Але Канкун — це жахливе місце. Це втілення всього, що я ненавиджу в переповнених туристами локаціях: суцільні готелі "все включено". Це не має нічого спільного зі справжньою Мексикою, де люди неймовірно приязні. Мені шкода тих, кому доводиться там жити й працювати".

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Пхукет (Таїланд) — Переоцінений та дорогий

Лукас вважає, що популярний тайський острів не вартий того галасу, який навколо нього створюють.

"Там було занадто тісно, туристи всюди, і до того ж досить дорого. Я взагалі не відчув цього місця. Навіщо туди їхати, якщо є значно кращі локації, як-от Ко Тао чи Крабі?"

Пхукет у Таїланді Фото: Unsplash

Муйне (В’єтнам) — Брудна вода і нудьга

Це рибальське містечко мандрівник радить просто викреслити з маршруту.

"Дивне прибережне місто з піщаними дюнами, де вода в морі просто огидна. Як для В'єтнаму, ціни там завищені. У цій країні повно прекрасних місць, де можна з користю провести час та поспілкуватися з місцевими, але Муйне до них не належить".

Уюні (Болівія) — Місто, про яке забув час

Хоча солончак Уюні є перлиною Болівії, саме однойменне місто шокувало хлопця.

"Якщо ви берете тур на солончаки, ви обов’язково опинитеся тут. Це місто, про яке забув час: всюди сміття, інфраструктура напіврозвинена, хоча локація надпопулярна. Сподіваюся, мені ніколи не доведеться туди повертатися, бо це справжнє звалище".

Кала д'Ор (Майорка, Іспанія) — Британський анклав

Колись затишний курорт перетворився на місце для любителів дешевого алкоголю та футболу.

"Пляж там неймовірний, але саме місто… Тікі-бари, старі футбольні джерсі та жахливі ресторани. Британські туристи окупували його. Місцевих жителів уже нудить від того, на що перетворилася Майорка. Краще поїдьте в Сольєр чи будь-куди інде".

Кала д'Ор на Майорці Фото: Unsplash

Ще 5 міст, де мандрівник пережив "культурний шок та стрес"

Крім курортів, Лукас назвав ще п'ять великих міст, які викликали у нього виключно негативні емоції.

Нью-Делі (Індія)

Місто зайняло перше місце в антирейтингу через екстремальне перенасичення.

"Якщо ви думали, що бачили стресові місця, Нью-Делі — це новий рівень. Забруднення, смог замість неба, шум, автобуси, гудки і корови на дорогах. Це просто божевілля".

Леон (Нікарагуа)

За словами Лукаса, тут неймовірна спека і небезпечно вночі. Мандрівник зазначає, що сюди варто їхати лише заради вулканічного серфінгу, а саме місто краще оминати.

Леон у Нікарагуа Фото: Unsplash

Ія (Санторіні, Греція)

Найвідоміше за фотографіями в Instagram місце блогер назвав своїм "визначенням пекла".

"Влітку там можна згоріти на сонці в черзі з 100 000 селфі-палиць, де кожен намагається зробити однакове фото заходу сонця. Краще подивіться на це в інтернеті".

Пномпень (Камбоджа)

Хоча Лукас був тут давно, місто запам'яталося йому як сіра забудова з купою магазинів автомобільних шин і повною відсутністю атмосфери.

Бенідорм (Іспанія)

Ще одне місце, яке мандрівник наполегливо радить оминати.

"Якщо ви не британець, ви потрапите в чистилище. Скрізь англійські сніданки та блідошкірі туристи на підпитку. Якщо ви приїхали в Іспанію і опинилися в Бенідормі, вам варто переосмислити свої життєві рішення".

Бенідорм в Іспанії Фото: Unsplash

Зараз Лукас повернувся додому та знову збирає гроші, щоб вирушити у нові подорожі — проте цього разу він точно ретельніше обиратиме маршрут.

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