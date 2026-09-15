Умер актер Ральф Рихтер, звезда культового фильма Das Boot

Роль в военной драме "Подводная лодка" принесла ему известность. После Ральф Рихтер много снимался в немецких сериалах.

В 69 лет умер актер Ральф Рихтер. Его дети, Алин и Максвелл Рихтер, сообщили об этом в совместном заявлении на Facebook, пишет Tagesschau.

Трейлер культовой немецкой драмы Das Boot

"Для нас мир остановился. Для многих поклонников он был актером, культовой фигурой и знакомым лицом на протяжении многих лет. Но прежде всего, он был нашим отцом", — говорится в заявлении. Алин и Максвелл Рихтер поблагодарили поклонников за любовь и признательность, проявленные к их отцу на протяжении последних лет.

Рихтер родился в Эссене в 1957 году. В своей актерской карьере он часто играл персонажей из Рурской области — "сломленные люди интересны", — объяснял он успех этих персонажей. Он снялся в сериалах "Кобра 11", "Место преступления" и многих других.

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Но культовый фильм Das Boot ("Подводная лодка") 1981 года сделал Ральфа Рихтера настоящей звездой.

Режиссер Вольфганг Рихтер снял эту военную драму по автобиографическому роману известного немецкого фотографа, журналиста и писателя Лотара-Гюнтера Буххайма.

Фильм рассказывает о седьмом боевом походе немецкой подводной лодки U-96 во время Второй мировой войны. Во время съемок фильма в качестве консультанта был приглашен реальный командир U-96 Генрих Леманн-Вилленброк, которому в тот момент было уже под 70. Подготовка к съемкам фильма заняла пять лет, снимали его год в доках Ла-Рошели, причем многие из жителей города помнили еще времена Второй мировой, когда там базировалась настоящая субмарина. Финальная сцена бомбежки была такой дорогой, что ее пришлось снимать за один дубль.

В фильме кроме Ральфа Рихтера, который исполнил роль матроса Френзена, играли также Юрген Прохнов и Отто Зандер. Фильм Das Boot был номинирован на шесть премий "Оскар".

Фильм занял 25 место в журнале Empire "100 лучших фильмов мирового кино" в 2010 году.

Саундтрек из фильма и его ремейки также стали хитами

По сей день фильм держит рекорд по количеству номинаций на "Оскар" за немецкий фильм. А саундтрек из него стал хитом.

Напомним, что Фокус писал, что: