Помер актор Ральф Ріхтер, зірка культового фільму Das Boot

Роль у військовій драмі "Підводний човен" принесла йому популярність. Після цього Ральф Ріхтер часто знімався в німецьких серіалах.

У віці 69 років помер актор Ральф Ріхтер. Його діти, Алін і Максвелл Ріхтер, повідомили про це у спільній заяві на Facebook, пише Tagesschau.

Трейлер культової німецької драми "Das Boot"

"Для нас світ зупинився. Для багатьох шанувальників він був актором, культовою постаттю та знайомим обличчям протягом багатьох років. Але насамперед він був нашим батьком", — йдеться у заяві. Алін і Максвелл Ріхтер подякували шанувальникам за любов і вдячність, проявлені до їхнього батька протягом останніх років.

Ріхтер народився в Ессені у 1957 році. У своїй акторській кар’єрі він часто грав персонажів із Рурського регіону — "зламані люди цікаві", — так він пояснював успіх цих персонажів. Він знявся в серіалах "Кобра 11", "Місце злочину" та багатьох інших.

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Але культовий фільм "Das Boot" ("Підводний човен") 1981 року зробив Ральфа Ріхтера справжньою зіркою.

Режисер Вольфганг Ріхтер зняв цю військову драму за автобіографічним романом відомого німецького фотографа, журналіста та письменника Лотара-Гюнтера Буххайма.

Фільм розповідає про сьомий бойовий похід німецького підводного човна U-96 під час Другої світової війни. Під час зйомок фільму в якості консультанта було запрошено справжнього командира U-96 Генріха Леманна-Вілленброка, якому на той момент було вже під 70. Підготовка до зйомок фільму тривала п’ять років, знімали його рік у доках Ла-Рошелі, причому багато хто з мешканців міста ще пам’ятав часи Другої світової війни, коли там базувався справжній підводний човен. Фінальна сцена бомбардування була настільки дорогою, що її довелося знімати за один дубль.

У фільмі, окрім Ральфа Ріхтера, який зіграв роль матроса Френзена, також знялися Юрген Прохнов та Отто Зандер. Фільм "Das Boot" був номінований на шість премій "Оскар".

Фільм посів 25-те місце у рейтингу журналу Empire "100 найкращих фільмів світового кіно" у 2010 році.

Саундтрек із фільму та його ремейків також став хітом

Донині цей фільм утримує рекорд за кількістю номінацій на "Оскар" серед німецьких фільмів. А саундтрек до нього став хітом.

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