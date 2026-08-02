В США на 80-м году жизни скончался актер Винсент Пасторе, звезда сериала "Клан Сопрано" (фото)
Американский актер телевидения Винсент Пасторе скончался на 80-м году жизни в своем доме в Нью-Йорке. Пока о причинах смерти звезды кино официально не сообщается.
Актер перестал выходить на связь в течение трех последних дней, поэтому его друг Стивен Вильяно приехал домой и обнаружил тело актера. Об этом пишет таблоид TMZ.
Пожарная служба Нью-Йорка получила вызов о мужчине без признаков жизни около 14:30 по местному времени в субботу. К моменту прибытия спасателей Пасторе уже был мертв.
Позже в этот же день на место прибыла полиция Нью-Йорка и начала расследование. Пока причины смерти актера остаются неизвестными.
Жизнь и творчество Винсента Пасторе
Винсент служил во флоте США во время войны во Вьетнаме, прежде чем получил актерское образование в Университете Пейса. Свою первую роль он получил в фильме "Черные розы", когда ему уже было за 40. Впоследствии он стал постоянным актером лент о мафии, появившись в "Хороших ребятах", "Путь Карлито", "Людях чести" и "Свидетельнице мафии".
В 1999 году Винсент получил роль Великого Пусси — появившись в 30 эпизодах семисезонного сериала "Клан Сопрано" как доверенный человек команды Тони Сопрано, которая впоследствии становится информатором ФБР. Среди других работ актера — "Подводная братва", "Золотая лихорадка", "Однажды в Бруклине", "Все ненавидят Криса" и "Желтые куртки".
В последние годы Винсент часто появлялся на реалити-шоу Celebrity Fit Club и Танцах со звездами, хотя покинул последнее шоу уже через неделю из-за физических нагрузок программы. Он также участвовал в шоу Celebrity Apprentice, когда ведущим еще был Дональд Трамп.
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