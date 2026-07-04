Он совершил невозможное: скончался известный актер, звезда фильма "Безумный Макс" (фото)

В возрасте 76 лет после борьбы с болезнью скончался шведский актёр и тяжелоатлет Кьелл Нильссон, запомнившийся зрителям по роли лорда Гумунгуса в фильме "Безумный Макс 2: Воин дороги".

Об этом сообщили родственники мужчины в Facebook. Причиной смерти актера стала тяжелая болезнь, с которой он боролся в течение последних лет — терминальная стадия заболевания почек, из-за которой органы теряют около 90% своих функций.

Умер Кьелль Нильссон

Из-за болезни Нильссон был вынужден проходить диализ (искусственную очистку крови) три раза в неделю. Однако недавно он решил отказаться от этой процедуры.

"В прошлое воскресенье, после долгих раздумий, Кьелл принял решение вернуть себе контроль над болью и телом, прекратив диализ. В четверг, 2 июля, Кьелл мирно скончался во сне в окружении своих сыновей. Дни, предшествовавшие его смерти, были наполнены радостью, благодарностью и спокойствием", — заявили близкие знаменитости.

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Почечную недостаточность у Кьелла диагностировали в 2022 году. Тогда врачи практически не давали актёру шансов. Однако мужчина смог прожить ещё четыре года.

Пересадку почек не удалось провести из-за тромбов в ногах Нильссона.

В общей сложности звезда фильма "Безумный Макс" перенес пять сложных операций, после чего врачи поставили его перед выбором: провести двойную ампутацию или сохранить ноги, осознавая, что они будут функционально ограниченными. Мужчина решил, что не хочет терять конечности.

Кьелль Нильссон четыре года боролся с болезнью Фото: Facebook

Благодаря неустанным силовым тренировкам, решимости и силе воли Кьелл заставил кровь циркулировать по оставшейся сети крошечных капилляров.

"Он достиг того, что многие считали невозможным. Он доказал, что эксперты ошибались, когда стал достаточно сильным, чтобы просто уйти. Даже в последние дни его жизни многие врачи не могли до конца объяснить, как ему это удалось. Его называли "ходящим чудом". Но это было не чудо. Это была неустанная решимость, вера в себя и необычайная сила воли", — добавили родные актера.

Кьелль Нильссон Фото: Facebook

Кто такой Кьелль Нильссон

Покойный посвятил значительную часть своей жизни тренировкам, став тяжелоатлетом олимпийского класса. В 1980 году шведский актер даже переехал в Австралию, где готовил шведских спортсменов к Олимпиаде. Тогда он познакомился со своей будущей женой, актрисой Кейт Фергюсон. У актёра осталось пять сыновей.

Нильссон стал известен в 1981 году, когда снялся в фильме "Безумный Макс 2: Воин дорог". Он сыграл главу банды мародеров Лорда Гумунгуса. После этого Кьелль получил ещё несколько ролей в кино.

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