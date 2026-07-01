Умер звезда фильмов "Гарри Поттер" и "Индиана Джонс" Майкл Берн (фото)

На 83-м году жизни скончался известный британский характерный актёр Майкл Берн, завоевавший признание благодаря своим ярким ролям на экране и театральной сцене. Зрителям во всём мире он больше всего запомнился по роли старого Геллерта Гриндевальда в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1" и ролью жестокого офицера СС в приключенческой ленте "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

Майкл Берн обладал уникальной внешностью и пронзительным взглядом голубых глаз, что часто обеспечивало ему роли сложных, суровых или военных персонажей. В его кинокарьере особое место заняли военные драмы 1970-х годов, в частности "Орел приземлился", "Мост слишком далеко" Ричарда Аттенборо и "Отряд 10 из Наварона", пишет The Guardian.

Майкл Берн сыграл роль старого Гелерта Гриндевальда Фото: скриншот

Помимо противостояния с Гарри Поттером и Индианой Джонсом, Берн снялся в эпической картине Мела Гибсона "Храброе сердце", сыграл командира Королевского флота в фильме о Джеймсе Бонде "Завтра не умрет никогда" и бывшего узника концлагеря в триллере "Одаренный ученик". Британские телезрители также хорошо знали его благодаря многолетней роли Теда Пейджа в культовой мыльной опере "Coronation Street".

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Театральный путь Берна начался в 1963 году, когда легендарный Лоуренс Оливье принял амбициозного юношу в труппу Национального театра в Олд-Вике. Играя бок о бок с Мэгги Смит и Робертом Стивенсом, Майкл прошел классическую школу британского репертуарного театра, после чего блестяще выступал на сценах Королевского придворного театра и Вест-Энда.

В 2010 году он принял участие в смелом эксперименте, сыграв 66-летнего Ромео в спектакле "Джульетта и её Ромео" вместе с 76-летней Шан Филлипс. Эта постановка положила начало современной тенденции привлекать опытных пожилых актёров к классическим шекспировским ролям. Свои последние крупные театральные образы он создал в драмах "Мария Стюарт" и "Дядя Ваня" в адаптации Руперта Эверетта.

Актер родился 7 ноября 1943 года в лондонском Гампстеде и получил образование в Центральной школе сценической речи и драматического искусства. В 1962 году во время гастролей он познакомился с актрисой Кэрол Ниммонс, которая стала его женой. Несмотря на то, что впоследствии супруги жили отдельно, Кэрол оставалась рядом и заботилась о Майкле в конце его жизни. Актёр скончался 20 июня 2026 года, оставив после себя двух дочерей, Тару и Бриони, и троих внуков.

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