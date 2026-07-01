Помер зірка "Гаррі Поттера" й "Індіани Джонса" Майкл Берн (фото)

На 83-му році життя пішов із життя відомий британський характерний актор Майкл Берн, який завоював визнання завдяки своїм яскравим ролям на екрані та театральній сцені. Глядачам у всьому світі він найбільше запам'ятався за втіленням образу старого Ґеллерта Ґріндельвальда у фільмі "Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина 1" та роллю жорстокого офіцера СС у пригодницькій стрічці "Індіана Джонс і останній хрестовий похід".

Майкл Берн володів унікальною фактурою та пронизливим поглядом блакитних очей, що часто забезпечувало йому ролі складних, суворих або військових персонажів. У його кінокар'єрі особливе місце посіли воєнні драми 1970-х років, зокрема "Орел приземлився", "Міст занадто далеко" Річарда Аттенборо та "Загін 10 з Наварона", пише The Guardian.

Мейкл Берн грав старого Ґелерта Ґріндевальда Фото: скриншот

Окрім протистояння з Гаррі Поттером та Індіаною Джонсом, Берн з'явився в епічній стрічці Мела Ґібсона "Хоробре серце", зіграв командира Королівського флоту у бондіані "Завтра не помре ніколи" та колишнього в'язня концтабору у трилері "Здібний учень". Британські телеглядачі також добре знали його завдяки багаторічній ролі Теда Пейджа у культовій мильній опері Coronation Street.

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Театральний шлях Берна розпочався у 1963 році, коли легендарний Лоуренс Олів'є прийняв амбітного юнака до трупи Національного театру в Олд Вік. Граючи поруч із Меггі Сміт та Робертом Стівенсом, Майкл пройшов класичну школу британського репертуарного театру, після чого блискуче виступав на сценах Королівського придворного театру та Вест-Енду.

У 2010 році він став частиною сміливого експерименту, зігравши 66-річного Ромео у виставі "Джульєтта та її Ромео" разом із 76-річною Шан Філліпс. Ця постанова започаткувала сучасний тренд на залучення досвідчених літніх акторів до класичних шекспірівських ролей. Свої останні великі театральні образи він створив у драмах "Марія Стюарт" та "Дядя Ваня" в адаптації Руперта Еверетта.

Актор народився 7 листопада 1943 року в лондонському Гампстеді та здобув освіту в Центральній школі сценічної мови та драматичного мистецтва. У 1962 році під час гастролей він познайомився з акторкою Керол Німмонс, яка стала його дружиною. Попри те, що згодом подружжя жило окремо, Керол залишалася поруч і дбала про Майкла наприкінці його життя. Актор помер 20 червня 2026 року, залишивши після себе двох доньок, Тару й Бріоні, та трьох онуків.

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