Умер в бассейне: названа причина смерти народного артиста Николая Янченко

Раскрыта причина трагической смерти народного артиста Украины, певца, композитора и поэта Николая Янченко.

Его друг Юрий Мельник, начальник отдела обеспечения правопорядка, прав и свобод граждан Департамента оборонной работы и правопорядка Винницкой областной государственной администрации, в своём Facebook рассказал, что же на самом деле произошло в тот день. 1 июля стало известно, что композитор скончался в возрасте 66 лет.

Почему умер Николай Янченко

Оказалось, что народный артист вернулся домой после благотворительных концертов, решил освежиться в бассейне, но там его ударило током. Смерть Янченко наступила мгновенно. Это произошло в поселке Стрижавка под Винницей.

"Ужасная трагедия произошла в семейном гнездышке семьи Янченко. В бассейне, расположенном возле дома, в котором жил Коля со своей семьёй, он получил смертельное поражение электрическим током. Вернувшись с серии благотворительных концертов, он решил освежиться в бассейне, где его ждала смерть — поражение электрическим током. Смерть наступила мгновенно", — написал друг композитора.

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Николай Янченко Фото: Facebook

Прощание с певцом

Прощание с Янченко состоится 3 июля в Виннице. Прощание с артистом возле его дома запланировано на 12:00. Композитора похоронят 3 июля в 15:00 на кладбище в его родном селе Канава, Винницкая область.

"Перестало биться сердце настоящего украинца, навсегда замолчали уста талантливого самородка, который больше всего на свете любил Украину и своё родное село. Не хватает слов. Я плачу. Искренние соболезнования жене Наталочке и сыну Александру, сестре Нине, большой семье Янченко", — добавил Юрий Мельник.

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