"Украинская песня осиротела": народный артист Николай Янченко умер при трагических обстоятельствах

1 июля стало известно о том, что народный артист Украины, поэт и композитор Николай Янченко скончался. О смерти художника сообщили его коллеги и друзья, которые поделились воспоминаниями о нём и выразили соболезнования семье.

В частности, о трагической новости сообщили его коллеги и друзья на своих страницах в Facebook и Instagram. Одной из первых о потере сообщила певица и участница группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион.

"Ушел из жизни наш друг, коллега, невероятно талантливый поэт, Народный артист Украины Николай Янченко", — написала женщина.

Позже на смерть художника отреагировала заслуженная журналистка Украины Татьяна Редько. В своём посте она сообщила, что причиной трагедии стало поражение электрическим током в бассейне на территории его дома в Стрижавке.

Журналистка вспомнила, что на протяжении многих лет знала Николая Янченко не только как художника, но и как человека с четкой гражданской позицией. По её словам, он всегда откликался на просьбы людей, без колебаний ездил с концертами туда, где его ждали, поддерживал благотворительные инициативы и не оставался равнодушным к общественным событиям.

Відео дня

Отдельно Редько упомянула фестиваль в Канаве, который, по её словам, стал по-настоящему народным благодаря атмосфере единства и искренности. Она также подчеркнула, что Янченко был человеком, который чрезвычайно ответственно относился к своему творчеству, тщательно работая над каждой песней и каждым словом.

"Сгорел, как свеча… Нет — погасла Звезда, которая ещё долго будет светить нам с небес. Небо, сколько же лучших людей ты уже забрало… Прощай, Николай. Пусть твой путь ведёт к Райским садам, а в сердцах тех, кто знал и любил тебя, ты навсегда останешься Народным Кумом. Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем боль этой невосполнимой утраты", — написала женщина.

Публикация Татьяны Редько в Facebook Фото: Скриншот

Не осталась в стороне и певица Ирина Федишин. Она призналась, что известие о смерти композитора стало для неё большим потрясением, ведь ещё совсем недавно они вместе выступали на благотворительном фестивале, общались и проводили время.

Артистка напомнила, что именно Николай Янченко является автором многих её известных песен, в частности "Лишь у нас в Украине", "Перелаз", "Родина" и "Печальный сочельник". По её словам, трудно осознать, что больше не удастся услышать его голос и увидеть искреннюю улыбку.

Она будет помнить Янченко как чрезвычайно доброго, светлого и искреннего человека, который всем сердцем любил Украину, украинскую песню и людей.

"Светлая память человеку, оставившему после себя бесценное творческое наследие для украинской культуры и частичку своей души в каждой песне. Спасибо за ваши песни, чистые как родниковая вода, спасибо за вашу доброту и человечность. Вечная память", — написала она.

Что известно о Николае Янченко

Николай Янченко — украинский певец, композитор и поэт, Народный артист Украины и заслуженный артист Украины. За более чем три десятилетия творческой деятельности он создал более сотни песен, многие из которых стали популярными и вошли в репертуар известных украинских исполнителей.

В своём творчестве художник воспевал любовь к Украине, родной земле, украинским традициям, семейным ценностям и духовности. Он был основателем и неизменным организатором этно-песенного фестиваля "Мамина печь", который стал одним из самых известных культурных мероприятий Винницкой области. Кроме того, он на протяжении многих лет поддерживал развитие молодых талантов, реализовывал художественные проекты и активно занимался общественной деятельностью.

Напомним, что в конце июня стало известно о смерти украинского режиссера, продюсера и сценариста сербского происхождения Светислава (Баты) Недича, который в последнее время тяжело болел. Он был режиссером ряда известных украинских сериалов, среди которых "Столетие Якова", "Врач Филатов", "Хозяйка" и "Деревня на миллион".

Кроме того, 10 июня в Верховной Раде объявили ещё одну трагическую новость — на 73-м году жизни скончался народный депутат Украины II созыва Вячеслав Бельский, который был одним из 315 парламентариев, проголосовавших 28 июня 1996 года за принятие Конституции Украины.