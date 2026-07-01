"Українська пісня осиротіла": народний артист України Микола Янченко помер за трагічних обставин

1 липня стало відомо про те, що народний артист України, поет і композитор Микола Янченко помер. Про смерть митця повідомили його колеги та друзі, які поділилися спогадами про нього та висловили співчуття родині.

Зокрема, трагічну звістку його колеги та друзі оголосили на своїх сторінках у Facebook та Instagram. Однією з перших про втрату повідомила співачка та учасниця гурту "Лісапетний батальйон" Наталя Фаліон.

"Пішов з життя наш друг ,колега , неймовірно талановитий поет, Народний артист України Микола Янченко", — написала жінка.

Згодом на смерть митця відреагувала заслужена журналістка України Тетяна Редько. У своєму дописі вона повідомила, що причиною трагедії стало ураження електричним струмом у басейні на території його будинку в Стрижавці.

Журналістка згадала, що багато років знала Миколу Янченка не лише як митця, а й як людину з чіткою громадянською позицією. За її словами, він завжди відгукувався на прохання людей, без вагань їхав із концертами туди, де його чекали, підтримував благодійні ініціативи та був небайдужим до суспільних подій.

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Окремо Редько згадала фестиваль у Канаві, який, за її словами, став по-справжньому народним завдяки атмосфері єдності та щирості. Вона також наголосила, що Янченко був людиною, яка надзвичайно відповідально ставилася до своєї творчості, ретельно працюючи над кожною піснею і кожним словом.

"Згорів, мов свічка… Ні — згасла Зірка, яка ще довго світитиме нам із небес. Небо, скільки ж найкращих людей ти вже забрало… Прощавай, Миколо. Нехай твоя дорога веде до Райських садів, а в серцях тих, хто знав і любив тебе, ти назавжди залишишся Народним Кумом. Щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо біль цієї непоправної втрати", — написала жінка.

Публікація Тетяни Редько у Facebook Фото: Скриншот

Не залишилася осторонь і співачка Ірина Федишин. Вона зізналася, що звістка про смерть композитора стала для неї великим потрясінням, адже ще зовсім недавно вони разом виступали на благодійному фестивалі, спілкувалися та проводили час.

Артистка нагадала, що саме Микола Янченко є автором багатьох її відомих пісень, зокрема "Лише у нас в Україні", "Перелаз", "Родина" та "Сумний святий вечір". За її словами, важко усвідомити, що більше не вдасться почути його голос і побачити щиру усмішку.

Янченка вона пам’ятатиме надзвичайно доброю, світлою та щирою людиною, яка всім серцем любила Україну, українську пісню та людей.

"Світла пам’ять Людині, яка залишила по собі безцінний творчий спадок для української культури і частинку своєї душі в кожній пісні. Дякую за ваші пісні чисті як джерельна вода , дякую за Вашу доброту і людяність. Вічна памʼять", — написала вона.

Що відомо про Миколу Янченка

Микола Янченко — український співак, композитор і поет, Народний артист України та заслужений артист України. За понад три десятиліття творчої діяльності він створив більше сотні пісень, багато з яких стали популярними та увійшли до репертуару відомих українських виконавців.

У своїй творчості митець оспівував любов до України, рідної землі, українських традицій, сімейних цінностей та духовності. Був засновником і незмінним організатором етно-пісенного фестивалю "Мамина піч", який став одним із найвідоміших культурних заходів Вінниччини. Також багато років підтримував розвиток молодих талантів, реалізовував мистецькі проєкти та активно займався громадською діяльністю.

Нагадаємо, що наприкінці червня стало відомо про смерть українського режисера, продюсера та сценариста сербського походження Светислава (Бати) Недича, який останнім часом тяжко хворів. Він був режисером низки відомих українських серіалів, серед яких "Століття Якова", "Лікар Філатов", "Хазяйка" та "Село на мільйон".

Також 10 червня у Верховній Раді оголосили ще одну трагічну звістку — на 73-му році життя помер народний депутат України II скликання Вячеслав Бєльський, який був одним із 315 парламентарів, що 28 червня 1996 року проголосували за ухвалення Конституції України.