Помер український режисер Бата Недич
Останнім часом український режисер, продюсер та сценарист сербського походження важко хворів. Про його смерть повідомили на Одеській кіностудії, де він працював.
Светислав "Бата" Недич (Светислав Богославович) народився 1962 року у Белграді, Сербія, після проходження військової служби приїхав на навчання до СРСР, а після його розвалу жив та працював в Україні. Про смерть режисера, який зняв серіали "Століття Якова" та "Лікар Філатов", повідомила у соцмережах Одеська кіностудія, з якою режисер співпрацював.
Колеги, рідні та друзі згадують режисера.
"Помер Бата Недич. Режисер першого — від 2000-ного року, з урахуванням "Украденого щастя" (2004), але то все — україномовного серіалу "Століття Якова". Роман Володимира Лиса, сценарій мій. Бата встиг зняти своє останнє кіно — волею долі, теж за моїм сценарієм. Сумую", — написав сценарист і письменник Андрій Кокотюха.
Свій перший фільм Бата Недіч у 1989 році зняв саме на кіностудії Довженка, а з 1993 року постійно проживав в Україні — спочатку в Києві, а з 2017 року — в Одесі.
У 1996–2002 роках був продюсером телеканалу "Інтер", у 2002–2004 роках — продюсером НСТУ, а також радником її президента. Був продюсером та режисером численних українських серіалів, зокрема "Зцілення любов'ю", "Століття Якова", "Іванова, 45", "Село на мільйон", "Хазяйка". Іноді сам з'являвся у фільмах та серіалах в епізодичних ролях, як у мінісеріалі "Украдене щастя" 2004 року.
З 2025 року працював над створенням серіалу "Фільма для НЕПмана".
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