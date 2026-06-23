Помер Клайв Девіс, продюсер, який "створив" Вітні Г`юстон

Один із найвпливовіших музичних продюсерів в історії року та поп-музики помер у віці 94 років.

Клайв Девіс, колишній керівник звукозаписних компаній Columbia та Arista Records, уклав контракти та мав значний вплив на кар’єру таких артистів, як Арета Франклін, Брюс Спрінгстін, Біллі Джоел, Вітні Г’юстон, Сантана, Дженіс Джоплін, Крістіна Агілера, Аліша Кіз та багатьох інших, повідомляє BBC.

Клайв Девіс "запалив" безліч зірок

Як повідомила його родина, незадовго до смерті він перебував у лікарні через проблеми з диханням і відновлювався вдома на Манхеттені.

"Для всього світу наш батько був легендарною постаттю у світі музики, чиє бачення, інтуїція та невпинне прагнення до досконалості сформували саундтрек до незліченних життів. Він відкривав, наставляв і підтримував найвидатніших артистів в історії сучасної музики, залишивши незабутній слід у культурі, який збережеться протягом багатьох поколінь", — йдеться в їхній заяві.

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Серед тих, хто віддав данину поваги, був Брюс Спрінгстін. Співак, відомий хітом "Born in the USA", заявив, що сумує за смертю "великого музиканта" та "близького друга".

"У 22 роки він змінив моє життя, підписавши зі мною контракт із Columbia Records, — розповів Спрінгстін. — Він ставився до мене з такою самою повагою та добротою і в мої 22 роки, і після всіх моїх успіхів — справді велика людина".

А рокерка Патті Сміт сказала, що Клайв Девіс "перетворив музику".

Зірковий продюсер Клайв Девіс — чим прославився

Він народився в Брукліні 4 квітня 1932 року і виріс у районі Краун-Хайтс. Він закінчив Гарвардську юридичну школу і нічого не знав про музичну індустрію, коли у віці 28 років влаштувався на роботу в Columbia Records.

У 1965 році його призначили віце-президентом звукозаписної компанії, а незабаром після цього він став її президентом. Серед артистів, з якими він уклав контракти, були Santana, Aerosmith, Pink Floyd, що вдихнуло нове життя в лейбл.

"У мене не було особливого слуху, але, думаю, він у мене розвинувся", — сказав він пізніше. Він також давав поради щодо іміджу виконавцям; наприклад, Брюсу Спрінгстіну він порадив більше рухатися по сцені.

Незважаючи на успіх, його звільнили з компанії Columbia, звинувативши у використанні корпоративних коштів для оплати особистих витрат, зокрема на бар-міцву сина. Девісу було висунуто звинувачення за шістьма пунктами ухилення від сплати податків. Він визнав себе винним за одним пунктом і був виправданий за рештою пунктів.

Протягом кількох місяців Девіс заснував власний лейбл Arista. Він одразу ж досяг комерційного успіху, уклавши контракт із Баррі Манілоу.

Саме Клайв Девіс допоміг Вітні Г’юстон стати однією з найпопулярніших артисток у світі, уклавши з нею контракт, коли їй було 19 років. Коли в 1985 році нарешті вийшов її дебютний альбом, названий її ім’ям, він містив три сингли, які посіли перше місце в американських чартах: Saving All My Love for You, How Will I Know та Greatest Love of All.

Клайв Девіс і юна Вітні Г"юстон Фото: Rolling Stone

За даними Sony, у всьому світі було продано понад 25 мільйонів копій.

Його інтуїція знову виправдалася, коли Г'юстон випустила свою кавер-версію пісні Доллі Партон "I Will Always Love You".

Девіс наполягав на тому, щоб пісня починалася з 40-секундного "а капела", всупереч бажанню продюсера Девіда Фостера, який побоювався, що це рішення погіршить шанси пісні на ротацію на радіо.

Згодом ця пісня стала її найпопулярнішим хітом, очолюючи американський чарт синглів протягом 14 тижнів і британський чарт ще 10 тижнів.

Г'юстон підтримувала тісні стосунки з Девіс протягом усього її життя.

Хоча Девіс одного разу зізнався, що "ніколи не зрозуміє реп-музику", Arista досягла успіху в хіп-хопі та урбан-музиці завдяки угоді з продюсерами Babyface та LA Reid, які залучили таких виконавців, як Outkast, Usher та TLC, до дочірнього лейблу LaFace Records.

Трейлер документального фільму про Клайва Девіса

У 1999 році Девіс допоміг мексикано-американському гітаристу Карлосу Сантані досягти успіху на пізньому етапі кар’єри завдяки його альбому-поверненню "Supernatural".

У 2000 році Девіс залишив Arista, щоб заснувати J Records — компанію, яка допомогла таким артистам, як Аліша Кіз і Maroon 5, стати суперзірками. Згодом він став головним креативним директором Sony Music.

За свою 60-річну кар'єру Девіс отримав п'ять премій "Греммі", а у 2000 році був включений до Зали слави рок-н-ролу як невиконавець.

Його вечірки на честь вручення премії "Греммі", які вперше відбулися у 1976 році, стали одними з найважливіших подій у календарі музичної індустрії. У 2016 році він заявив, що секрет його кар’єри полягав у вірі в музику, незалежно від того, як змінювалася індустрія.

"Музика — невід’ємна частина життя людей. Це дуже, дуже природний основний компонент, необхідний для повноцінного насолодження життям", — сказав він у інтерв’ю.

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