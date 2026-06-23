Умер Клайв Дэвис, продюсер "создавший" Уитни Хьюстон

Один из самых влиятельных музыкальных руководителей в истории рока и поп-музыки, скончался в 94 года.

Клайв Дэвис, бывший глава звукозаписывающих компаний Columbia и Arista Records, подписал контракты и оказал значительное влияние на карьеру таких артистов, как Арета Франклин, Брюс Спрингстин, Билли Джоэл, Уитни Хьюстон, Сантана, Дженис Джоплин, Кристина Агилера, Алиша Киз и многих других, сообщает ВВС.

Клайв Дэвис "зажег" множество звезд

Как сообщила его семья, незадолго до смерти он находился в больнице из-за проблем с дыханием и восстанавливался дома на Манхэттене.

"Для всего мира наш отец был легендарной фигурой в мире музыки, чье видение, интуиция и неустанное стремление к совершенству сформировали саундтрек бесчисленных жизней. Он открывал, наставлял и поддерживал величайших артистов в истории современной музыки, оставив неизгладимый след в культуре, который сохранится на протяжении многих поколений ", — говорится в их заявлении.

Відео дня

Среди тех, кто отдал дань уважения, был Брюс Спрингстин. Певец, известный по хиту "Born in the USA", заявил, что скорбит о смерти "великого музыканта" и "близкого друга".

"В 22 года он изменил мою жизнь, подписав со мной контракт с Columbia Records, — рассказал Спрингстин. — Он относился ко мне с тем же уважением и добротой и мои 22 года и после всех моих успехов, великий человек".

А рокерша Патти Смит сказала, что Клайв Дэвис "преобразил музыку".

Звездный продюсер Клайв Дэвис – чем прославился

Он родился в Бруклине 4 апреля 1932 года и вырос в районе Краун-Хайтс. Он окончил Гарвардскую юридическую школу и ничего не знал о музыкальной индустрии, когда в 28 лет устроился на работу в Columbia Records.

В 1965 году он был назначен вице-президентом звукозаписывающей компании, а вскоре после этого стал президентом. Среди артистов, с которыми он подписал контракты, были Santana, Aerosmith, Pink Floyd, что вдохнуло новую жизнь в лейбл.

"У меня не было особого слуха, но, думаю, он у меня развился", — сказал он позже. Он также давал советы по имиджу исполнителям, например Брюсу Спрингстину он предложил больше двигаться по сцене.

Несмотря на успех, его уволили из компании Columbia, обвинив в использовании корпоративных средств для оплаты личных расходов, включая бар-мицву сына. Дэвису было предъявлено обвинение по шести пунктам уклонения от уплаты налогов. Он признал себя виновным по одному пункту и был оправдан по остальным пунктам.

В течение нескольких месяцев Дэвис основал собственный лейбл Arista. Он немедленно добился коммерческого успеха, подписав контракт с Барри Манилоу.

Именно Клайв Дэвис помог Уитни Хьюстон стать одной из самых продаваемых артисток в мире, подписав с ней контракт в возрасте 19 лет. Когда в 1985 году наконец вышел ее дебютный альбом, названный ее именем, он содержал три сингла, занявших первое место в американских чартах: Saving All My Love for You, How Will I Know и Greatest Love of All.

Клайв Дэвис и юная Уитни Хьюстон Фото: Rolling Stone

По данным Sony, по всему миру было продано более 25 миллионов копий.

Его интуиция снова оправдалась, когда Хьюстон выпустила свою кавер-версию песни Долли Партон "I Will Always Love You".

Дэвис настаивал на том, чтобы песня начиналась с 40-секундного "а капелла", вопреки желанию продюсера Дэвида Фостера, который опасался, что это решение ухудшит шансы песни на ротацию на радио.

Впоследствии эта песня стала ее самым продаваемым хитом, возглавляя американский чарт синглов в течение 14 недель и британский чарт еще 10 недель.

Хьюстон поддерживала тесные отношения с Дэвисом на протяжении всей ее жизни.

Хотя Дэвис однажды признался, что "никогда не поймет рэп-музыку", Arista добилась успехов в хип-хопе и урбан-музыке благодаря сделке с продюсерами Babyface и LA Reid, которые привлекли таких исполнителей, как Outkast, Usher и TLC, на дочерний лейбл LaFace Records.

Трейлер документального фильма о Клайве Дэвисе

В 1999 году Дэвис помог мексикано-американскому гитаристу Карлосу Сантане добиться успеха на позднем этапе карьеры с его альбомом-возвращением Supernatural.

В 2000 году Дэвис покинул Arista, чтобы основать J Records, компанию, которая помогла таким артистам, как Алиша Киз и Maroon 5, стать суперзвездами. Позже он стал главным креативным директором Sony Music.

За свою 60-летнюю карьеру Дэвис получил пять премий "Грэмми", а в 2000 году был включен в Зал славы рок-н-ролла как неисполнитель.

Его вечеринки в честь вручения премии "Грэмми", впервые состоявшиеся в 1976 году, стали одними из самых значимых событий в календаре музыкальной индустрии. В 2016 году он заявил, что секрет его карьеры заключался в вере в музыку, независимо от того, как менялась индустрия.

"Музыка — неотъемлемая часть жизни людей. Это очень, очень естественный базовый ингредиент, необходимый для полноценного наслаждения жизнью", — говорил он в интервью.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что: