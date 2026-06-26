Скончался украинский режиссер Бата Недич

В последнее время украинский режиссер, продюсер и сценарист сербского происхождения тяжело болел. О его смерти сообщили на Одесской киностудии, где он работал.

Светислав "Бата" Недич (Светислав Богославович) родился в 1962 году в Белграде, Сербия; после прохождения военной службы приехал на учебу в СССР, а после его распада жил и работал в Украине. О смерти режиссера, снявшего сериалы "Столетие Якова" и "Врач Филатов", сообщила в соцсетях Одесская киностудия, с которой режиссёр сотрудничал.

Коллеги, родные и друзья вспоминают режиссера.

"Умер Бата Недич. Режиссёр первого — с 2000 года, с учетом "Украденного счастья" (2004), но это всё — украиноязычного сериала "Столетие Якова". Роман Владимира Лыса, сценарий мой. Бата успел снять свой последний фильм — по воле судьбы, тоже по моему сценарию. Скорблю", — написал сценарист и писатель Андрей Кокотюха.

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Свой первый фильм Бата Недич снял в 1989 году именно на киностудии имени Довженко, а с 1993 года постоянно проживал в Украине — сначала в Киеве, а с 2017 года — в Одессе.

В 1996–2002 годах был продюсером телеканала "Интер", в 2002–2004 годах — продюсером НСТУ, а также советником ее президента. Был продюсером и режиссером многочисленных украинских сериалов, в частности "Исцеление любовью", "Столетие Якова", "Иванова, 45", "Деревня на миллион", "Хозяйка". Иногда сам появлялся в фильмах и сериалах в эпизодических ролях, например, в мини-сериале "Украденное счастье" 2004 года.

С 2025 года работал над созданием сериала "Фильм для НЕПмана".

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