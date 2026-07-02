Помер у басейні: названа причина смерті народного артиста Миколи Янченка

Розкрито причину трагічної смерті народного артиста України, співака, композитора і поета Миколи Янченка.

Його друг Юрій Мельник, начальник відділу забезпечення правопорядку, прав і свобод громадян Департаменту оборонної роботи та правопорядку Вінницької ОВА, у своєму Facebook розповів, що ж сталося насправді в той день. 1 липня стало відомо, що композитора не стало у віці 66 років.

Чому помер Микола Янченко

Виявилося, що народний артист повернувся додому після благодійних концертів, вирішив охолодитися в басейні, але там його вдарило струмом. Смерть Янченка була миттєвою. Це сталося в селищі Стрижавка під Вінницею.

"Страшна трагедія трапилась у домашньому гніздечку сім’ї Янченків. В басейні, що розташований біля будинку, у якому мешкав Коля з сім’єю, він отримав смертельне ураження електричним струмом. Повернувшись з низки благодійних концертів він вирішив охолодитися у басейні, в якому його очікувала смерть — електричний струм. Смерть була миттєвою", — написав друг композитора.

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Микола Янченко Фото: Facebook

Прощання зі співаком

Прощання з Янченком відбудеться 3 липня у Вінниці. Прощання з артистом біля його будинку заплановано на 12:00. Поховають композитора 3 липня о 15:00 на кладовищі у його рідному селі Канава, Вінницька область.

"Перестало битися серце справжнього українця, замовкли навіки вуста талановитого самородка, який понад усе любив Україну та своє рідне село. Бракує слів. Плачу. Щирі співчуття дружині Наталочці та сину Олександру, сестрі Ніні, великій родині Янченків", — додав Юрій Мельник.

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