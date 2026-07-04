Він зробив неможливе: помер відомий актор, зірка "Шаленого Макса" (фото)

У віці 76 років після боротьби з хворобою не стало шведського актора та важкоатлета К'єлля Нільссона, який запам'ятався публіці за роллю Лорда Гумунгуса у фільмі "Шалений Макс 2: Воїн дороги".

Про це повідомили родичі чоловіка у Facebook. Причиною смерті актора стала важка хвороба, з якою він боровся протягом останніх років — термінальна стадія захворювання нирок, через яку органи втрачають близько 90% своїх функцій.

Помер К'єлль Нільссон

Через недугу Нільссон був змушений проходити діаліз (штучне очищення крові) тричі на тиждень. Втім, нещодавно він вирішив відмовитися від процедури.

"Минулої неділі, після тривалих роздумів, К’єлль ухвалив рішення повернути собі контроль над болем і тілом, припинивши діаліз. У четвер, 2 липня, К'єлль мирно помер уві сні в оточенні своїх синів. Дні, що передували його смерті, були сповнені радості, вдячності та спокою", — заявили рідні знаменитості.

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Ниркову недостатність Кʼєллю діагностували у 2022. Тоді лікарі практично не давали шансів актору. Втім, чоловік зміг прожити ще чотири роки.

Пересадку нирок не могли зробити через тромби в ногах Нільссона.

Загалом зірка "Шаленого Макса" переніс п'ять складних операцій, після чого лікарні поставили його перед вибором: провести подвійну ампутацію або зберегти ноги з усвідомленням того, що вони будуть функціонально обмеженими. Чоловік вирішив, що не хоче втрачати кінцівки.

К'єлль Нільссон чотири роки боровся з хворобою Фото: Facebook

Завдяки невпинним силовим тренуванням, рішучості та силі волі Кʼєлль змусив кров циркулювати через мережу крихітних капілярів, що залишилися.

"Він досягнув того, що багато хто вважав неможливим. Він довів, що експерти помилялися, коли став достатньо сильним, щоб просто піти. Навіть у останні дні його життя багато лікарів не могли до кінця пояснити, як йому це вдалося. Його називали "ходячим дивом". Але це було не диво. Це була невпинна рішучість, віра в себе та надзвичайна сила волі", — додали рідні актора.

К'єлль Нільссон Фото: Facebook

Хто такий К'єлль Нільссон

Покійний значну частину свого життя присвячував тренуванням, ставши важкоатлетом олімпійського класу. У 1980 році шведський актор навіть переїхав до Австралії, де готував шведських спортсменів до Оліміпіади. Тоді він познайомився з майбутньою дружиною, акторкою Кейт Фергюсон. В актора залишилося п’ять синів.

Популярність Нільссон здобув у 1981 році, коли знявся у стрічці "Шалений Макс 2: Воїн дорог". Чоловік відіграв голову банди мародерів Лорда Гумунгуса. Після цього Кʼєлль отримав ще кілька ролей у кіно.

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