У США на 80-му році життя помер актор Вінсент Пасторе, зірка серіалу "Клан Сопрано" (фото)

Американський актор телебачення Вінсент Пасторе помер на 80-му році життя в своєму домі в Нью-Йорку. Наразі про причини смерті зірки кіно офіційно не повідомляється.

Актор перестав виходити на зв'язок протягом трьох останніх днів, а тому його друг Стівен Вілляно приїхав додому та виявив тіло актора. Про це пише таблоїд TMZ.

Пожежна служба Нью-Йорка отримала виклик про чоловіка без ознак життя приблизно о 14:30 за місцевим часом у суботу. На момент прибуття рятувальників Пасторе вже був мертвий.

Пізніше того ж дня на місце прибула поліція Нью-Йорка та розпочала розслідування. Наразі причини смерті актора залишаютсья невідомими.

Життя та творчість Вінсента Пасторе

Вінсент служив у флоті США під час війни у В'єтнамі, перш ніж здобув акторську освіту в Університеті Пейс. Свою першу роль він отримав у фільмі "Чорні троянди", коли йому вже було за 40. Згодом він став постійним актором стрічок про мафію, з'явившись у "Хороших хлопцях", "Шлях Карліто", "Людях честі" та "Свідку мафії".

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У 1999 році Вінсент отримав роль Великого Пуссі — з'явившись у 30 епізодах семисезонного серіалу "Клан Сопрано" як довірена людина команди Тоні Сопрано, яка згодом стає інформатором ФБР. Серед інших робіт актора — "Підводна братва", "Золота лихоманка", "Одного разу в Брукліні", "Усі ненавидять Кріса" та "Жовті куртки".

В останні роки Вінсент часто з'являвся на реаліті-шоу "Celebrity Fit Club" та "Танцях із зірками", хоча покинув останнє шоу вже через тиждень через фізичні навантаження програми. Він також брав участь у шоу "Celebrity Apprentice", коли ведучим ще був Дональд Трамп.

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Також стало відомо, що помер відомий актор Патрік Ґодфрі. Відомий британський актор театру та кіно прославився завдяки ролі Леонардо да Вінчі у фільмі 1998 року "Поза межами мрій" з Дрю Беррімор у головній ролі.