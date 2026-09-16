Не слышала себя: звезда "Женского квартала" рассказала, как боролась за жизнь

Украинская юмористка и участница "Женского квартала" Татьяна Песик откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Звезда опубликовала фото, на котором видно, в каком состоянии она находилась год назад.

Песик поделилась своей личной историей в Instagram (tanet_pesyk). По её словам, нельзя игнорировать собственные желания и переживания, потому что со временем это приведёт к эмоциональному и физическому истощению.

Что пережила звезда "Женского квартала"

На опубликованном снимке видно, что год назад Татьяна Песик выглядела уставшей и изможденной. Причиной этому стали усталость и то, что она не прислушивалась к сигналам своего тела.

Как выглядела Татьяна Песик год назад Фото: Instagram

"Я не слышала себя. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что так со мной разговаривает моя душа. Когда ты идешь вразрез со своей сущностью — сначала об этом тихо говорит душа. Затем эмоции, и только потом подключается тело, чтобы ты увидел, где ты предаешь себя. Моя душа кричала мне через тело: "Услышь меня", — рассказала юмористка.

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По её словам, когда человек долго не прислушивается к себе — к своим "не хочу", "мне больно", "я устала", "это не моё", "мне нужны перемены" — внутреннее напряжение никуда не исчезает. Можно убедить разум фразами: "надо потерпеть", "еще немного", "все нормально", отметила звезда "Квартала".

После этого организм начинает "кричать" от напряжения, усталости, бессонницы, тревоги и чувства истощения.

"Тело начинает говорить громче — желанием просто лежать, ничего не видеть и смотреть в потолок. Благодаря телу мы часто замечаем правду раньше, чем способны сформулировать её словами и осознать", — подчеркнула Татьяна Песик.

В итоге звезда прислушалась к себе и своему телу, позволила себе отдохнуть и показала, как она изменилась за этот год. На снимке видно, что сейчас Песик выглядит свежо и ухоженно. Её глаза сияют.

Как сейчас выглядит Татьяна Песик Фото: Instagram

"Услышать себя — это лишь половина пути. Вторая половина — не предать то, что ты услышал", — добавила юмористка.

Подписчики поддержали Песик и восхитились тем, как крепко держится звезда:

"Ох, Таня, я так рада, что ты смогла достучаться до себя. Это так трудно даётся нам всем";

"Очень сильно! Спасибо";

"Вау, вот это трансформация";

"Вы прекрасны".

Реакция подписчиков Татьяны Песик Фото: Скриншот Реакция подписчиков Татьяны Песик Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Татьяна Песик рассказала, сколько стоит её выступление на частном мероприятии. В частности, юмористка заявила, что её основной доход составляют съёмки для "Женского квартала".

Также артистка рассказала, как оказалась в эпицентре взрывов в Тернополе. Квартира актрисы находилась рядом с местом взрыва. По словам Татьяны, она чудом осталась невредимой.

Кроме того, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару впервые вышла замуж. Для этого важного события она выбрала белое платье ниже колена с рукавами из фатина, а также с вышивкой на юбке.