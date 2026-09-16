Не слышала себя: звезда "Женского квартала" рассказала, как боролась за жизнь
Украинская юмористка и участница "Женского квартала" Татьяна Песик откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Звезда опубликовала фото, на котором видно, в каком состоянии она находилась год назад.
Песик поделилась своей личной историей в Instagram (tanet_pesyk). По её словам, нельзя игнорировать собственные желания и переживания, потому что со временем это приведёт к эмоциональному и физическому истощению.
Что пережила звезда "Женского квартала"
На опубликованном снимке видно, что год назад Татьяна Песик выглядела уставшей и изможденной. Причиной этому стали усталость и то, что она не прислушивалась к сигналам своего тела.
"Я не слышала себя. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что так со мной разговаривает моя душа. Когда ты идешь вразрез со своей сущностью — сначала об этом тихо говорит душа. Затем эмоции, и только потом подключается тело, чтобы ты увидел, где ты предаешь себя. Моя душа кричала мне через тело: "Услышь меня", — рассказала юмористка.
По её словам, когда человек долго не прислушивается к себе — к своим "не хочу", "мне больно", "я устала", "это не моё", "мне нужны перемены" — внутреннее напряжение никуда не исчезает. Можно убедить разум фразами: "надо потерпеть", "еще немного", "все нормально", отметила звезда "Квартала".
После этого организм начинает "кричать" от напряжения, усталости, бессонницы, тревоги и чувства истощения.
"Тело начинает говорить громче — желанием просто лежать, ничего не видеть и смотреть в потолок. Благодаря телу мы часто замечаем правду раньше, чем способны сформулировать её словами и осознать", — подчеркнула Татьяна Песик.
В итоге звезда прислушалась к себе и своему телу, позволила себе отдохнуть и показала, как она изменилась за этот год. На снимке видно, что сейчас Песик выглядит свежо и ухоженно. Её глаза сияют.
"Услышать себя — это лишь половина пути. Вторая половина — не предать то, что ты услышал", — добавила юмористка.
Подписчики поддержали Песик и восхитились тем, как крепко держится звезда:
- "Ох, Таня, я так рада, что ты смогла достучаться до себя. Это так трудно даётся нам всем";
- "Очень сильно! Спасибо";
- "Вау, вот это трансформация";
- "Вы прекрасны".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Татьяна Песик рассказала, сколько стоит её выступление на частном мероприятии. В частности, юмористка заявила, что её основной доход составляют съёмки для "Женского квартала".
- Также артистка рассказала, как оказалась в эпицентре взрывов в Тернополе. Квартира актрисы находилась рядом с местом взрыва. По словам Татьяны, она чудом осталась невредимой.
Кроме того, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару впервые вышла замуж. Для этого важного события она выбрала белое платье ниже колена с рукавами из фатина, а также с вышивкой на юбке.