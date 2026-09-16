Не чула себе: зірка "Жіночого кварталу" зізналась, як боролась за життя

Українська гумористка та учасниця "Жіночого кварталу" Тетяна Песик відверто розповіла про проблеми зі здоров’ям. Зірка оприлюднила фото, на якому видно її стан, який вона пережила рік тому.

Особистою історією Песик поділилась в Instagram (tanet_pesyk). За її словами, не можна ігнорувати власні бажання та переживання, бо згодом це проявиться емоційним та фізичним виснаженням.

Що пережила зірка "Жіночого кварталу"

На оприлюдненому кадрі можна побачити, що рік тому Тетяна Песик мала втомлений та виснажений вигляд. Це спровокувала втома і те, що вона не чула про що кричало її тіло.

Як виглядала Тетяна Песик рік тому Фото: Instagram

"Я не чула себе. Мені знадобилось багато часу, щоб зрозуміти, що так говорить зі мною моя душа. Коли ти йдеш проти себе – спочатку тихо говорить про це душа. Потім емоції і тоді вже підключається тіло, щоб ти побачив, де ти зраджуєш себе. Моя душа кричала до мене через тіло – почуй мене", — розповіла гумористка.

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За її словами, коли людина довго не чує себе — своїх "не хочу", "мені боляче", "я втомилася", "це не моє", "мені потрібні зміни" — внутрішня напруга нікуди не зникає. Можна переконати розум фразами: "треба потерпіти", "ще трохи", "все нормально", зазначила зірка кварталу.

Після цього тіло починає кричати напругою, втомою, безсонням, тривогою та відчуттям виснаження.

"Тіло починає говорити голосніше — бажанням просто лежати й нічого не бачити й дивитися в стелю. Через тіло ми часто помічаємо правду раніше, ніж здатні її сформулювати словами і дійти до неї свідомістю", — наголосила Тетяна Песик.

У підсумку зірка почула себе та своє тіло, дала собі відпочити, і показала, як вона змінилась за цей рік. На знімку видно, що зараз Песик має свіжий та доглянутий вигляд. Її очі сяють.

Як зараз виглядає Тетяна Песик Фото: Instagram

"Почути себе – це лише половина шляху. Друга половина – не зрадити те, що ти почув", — додала гумористка.

Підписники підтримали Песик та захопились, як сильно тримається зірка:

"Ох, Танюша, я так рада, що ти змогла до себе достукатись. Це так важко нам всім дається";

"Дуже сильно! Дякую";

"Вау, оце трансформація";

"Ви прекрасна".

Реакція підписників Тетяни Песик Фото: Скріншот Реакція підписників Тетяни Песик Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тетяна Песик зізналася, скільки коштує її виступ на приватному заході. Зокрема, гумористка заявила, що її основний дохід складають зйомки для "Жіночого кварталу".

Також артистка розповіла, як опинилася в епіцентрі вибухів у Тернополі. Квартира акторки знаходилася поруч від місця удару. За словами Тетяни, вона дивом залишилася неушкодженою.

Крім цього, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Для важливої події вона обрала білу сукню нижче коліна з рукавами з фатину, а також вишивкою на спідниці.