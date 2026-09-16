Умерла Наталья Данилова, звезда кино "Место встречи изменить нельзя" и сестра автогонщика Мочанова
Звезде советского кино было 70 лет. В последние годы она мало снималась и стала затворницей. Ее брат – известный украинский гонщик и телеведущий Алексей Мочанов.
В Санкт-Петербурге умерла советская и российская актриса Наталья Данилова. Сниматься она начала еще в 13 лет, а настоящей звездой ее сделала роль младшего сержанта Вари Синичкиной в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" 1979 года. РосСМИ "Фонтанка" сообщает, что Наталья Данилова умерла от тяжелой болезни еще 8 сентября в хосписе. О ее смерти стало известно только 16 сентября. Она жила одна, детей у нее не было.
Ее смерть подтвердили в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, где актриса играла после 2021 года.
"Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни замечательной актрисы и прекрасной ослепительной женщины", — говорится в некрологе театра.
Последней ролью Натальи Даниловой на этой сцене стала Ида в спектакле "С тобой и без тебя".
Наталья Данилова – что известно
Данилова родилась в Ленинграде в семье известного археолога Юрия Мочанова, который после жил, умер и похоронен в Киеве. Ее единокровный брат – известный украинский телеведущий, автогонщик и журналист Алексей Мочанов. Свою первую роль она сыграла еще в 13 лет в фильме Игоря Масленникова "Завтра, третьего апреля".
После окончания школы, Данилова выучилась на актрису, стала актрисой театра БДТ. Она продолжала сниматься в кино, но настоящей звездой стала после фильма "Место встречи изменить нельзя", в котором она сыграла вместе с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным.
Также она снималась в фильмах "Тайна "Черных дроздов", "Маленькие трагедии", "Жизнь Клима Самгина".
СМИ писали, что в 1992 году ей пришлось уволиться из БДТ и она "хваталась" за любую работу. Например, за озвучку фильма "Брат-2".
Она была замужем дважды, но детей у нее не было. В 2001 году она устроилась в театр имени Комиссаржевской. Также она периодически появлялась на большом экране. Но позже стала затворницей и практически не появлялась на экранах, продолжая играть в театре.
Все это время связь с Даниловой поддерживал еще один известный питерский актер – Иван Краско. Он рассказывал, что она жила практически в нищете, собирая бутылки.
Напомним, что Фокус писал, что:
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