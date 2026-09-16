Померла Наталія Данилова, зірка фільму "Місце зустрічі змінити не можна" та сестра автогонщика Мочанова

Зірці радянського кіно було 70 років. В останні роки вона мало знімалася і стала відлюдницею. Її брат — відомий український гонщик і телеведучий Олексій Мочанов.

У Санкт-Петербурзі померла радянська та російська актриса Наталія Данилова. Зніматися вона почала ще в 13 років, а справжньою зіркою її зробила роль молодшого сержанта Варі Сінічкіної у фільмі Станіслава Говорухіна "Місце зустрічі змінити не можна" 1979 року. Російське ЗМІ "Фонтанка" повідомляє, що Наталія Данилова померла від важкої хвороби ще 8 вересня в хоспісі. Про її смерть стало відомо лише 16 вересня. Вона жила сама, дітей у неї не було.

Данілова стала відомою після фільму "Місце зустрічі змінити не можна"

Її смерть підтвердили в Театрі ім. В. Ф. Комісаржевської, де актриса виступала з 2021 року.

"Ми глибоко сумуємо з приводу смерті чудової актриси та прекрасної, чарівної жінки", — йдеться в некролозі театру.

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Останньою роллю Наталії Данилової на цій сцені стала Іда у виставі "З тобою і без тебе".

Наталія Данилова — що відомо

Данілова народилася в Ленінграді в родині відомого археолога Юрія Мочанова, який згодом мешкав, помер і був похований у Києві. Її зведений брат — відомий український телеведучий, автогонщик і журналіст Олексій Мочанов. Свою першу роль вона зіграла ще у 13 років у фільмі Ігоря Масленникова "Завтра, третього квітня".

Український автогонщик Мочанов — брат Данилової

Після закінчення школи Данилова здобула освіту актриси та стала актрисою театру БДТ. Вона продовжувала зніматися в кіно, але справжньою зіркою стала після фільму "Місце зустрічі змінити не можна", у якому вона зіграла разом із Володимиром Висоцьким та Володимиром Конкіним.

Також вона знімалася у фільмах "Таємниця „Чорних дроздів“", "Маленькі трагедії" та "Життя Кліма Самгіна".

Наталія Данилова у фільмі "Таємниця "Чорних дроздів"" Фото: Скриншот

ЗМІ писали, що у 1992 році їй довелося звільнитися з БДТ і вона "хапалася" за будь-яку роботу. Наприклад, за озвучку фільму "Брат-2".

Вона двічі виходила заміж, але дітей у неї не було. У 2001 році вона влаштувалася в театр імені Коміссаржевської. Також вона періодично з'являлася на великому екрані. Але згодом стала відлюдницею і практично не з'являлася на екранах, продовжуючи грати в театрі.

Колеги кажуть, що Данилова жила в злиднях

Весь цей час зв’язок із Даниловою підтримував ще один відомий пітерський актор — Іван Красько. Він розповідав, що вона жила практично в злиднях, збираючи пляшки.

Нагадаємо, що "Фокус" писав, що: