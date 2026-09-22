Куда исчез Борис Барский из "Маски-шоу" и как сложилась его судьба (фото)

Украинский актёр, режиссёр и участник комедийной труппы "Маски-шоу" Борис Барский остаётся в Украине — он живёт и работает в родной Одессе. Несмотря на полномасштабную войну и регулярные обстрелы города, народный артист Украины отказался уезжать и остаётся со своими зрителями.

Сегодня, 22 сентября, Барскому исполняется 67 лет. По этому случаю Фокус рассказывает о том, как сложилась его судьба.

Где он сейчас и чем занимается?

Борис Владимирович является бессменным режиссером и директором одесского театра-комедийной труппы "Маски" — знаменитого "Дома клоунов".

Именинник продолжает регулярно выходить на сцену, играть в спектаклях, писать стихи (в его творческом наследии уже более 7 сборников поэзии и прозы) и издавать книги.

В частности, Барский активно выступает перед украинскими военными, поддерживает людей, проходящих реабилитацию, и занимается благотворительностью. За свой весомый вклад и помощь армии он получил почетную награду "Гордость нации".

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Борис Барский Фото: Facebook

Личная жизнь и испытания судьбы

Ошеломляющий успех именинника из Одессы сопровождался как большим семейным счастьем, так и страшной трагедией.

С 1980 года артист женат на Наталье Барской, которая когда-то работала костюмершей в их студии пантомимы. У супругов родилось двое детей.

Потеря сына: в 2010 году семья пережила тяжёлый удар — в возрасте 25 лет от внезапного сердечного приступа скончался их сын Константин. Артист рассказал, что эта боль не утихает, и сейчас он как никто другой понимает украинских матерей и отцов, которые теряют детей на войне.

Взрослая дочь Барского, Анастасия, которая ранее меняла профессии, переквалифицировалась в программистку. Несколько лет назад именинник впервые стал дедушкой — у него родилась внучка.

Борис Барский с женой Фото: Из открытых источников

В последнее время в соцсетях народный артист активно анонсирует выступления в Эстонии, Литве и Финляндии, которые должны состояться в ноябре.

Борис Барский Фото: Facebook

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В марте 2026 года скончался актёр и звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров. Ему было 62 года.

Преподаватель истории Александр Музычко оскорбил покойного актера "Маски-шоу", назвав его "украинофобом" и "кривлякой".

Кроме того, Эвелина Бледанс, бывшая участница одесской комедийной группы "Маски", сообщила о смерти своей сестры Дианы.