Жизнь была непростой: что известно об актере "Масок" Комарова, скончавшемся в 62 года

Печальное известие всколыхнуло украинское культурное пространство: умер актер и звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров. Ему было 62 года, последние годы жизни он провел в Одессе, отойдя от телевидения.

Владимир Комаров был одним из самых ярких участников популярного юмористического проекта "Маски-шоу", который получил широкую известность в 1990-х годах. Его сценические образы и пластическая комедия сделали его узнаваемым для нескольких поколений зрителей. Фокус рассказывает, что известно о Владимире Комарове.

Куда он исчез после популярности

После завершения работы в "Маски-шоу" в 2002 году актер постепенно отошел от телевидения. Он сосредоточился на других творческих проектах — создал музыкальную группу и выступал в комедийном дуэте, а затем выбрал более спокойный образ жизни.

В 2010-х годах Комаров неожиданно сменил сферу деятельности: работал экскурсоводом в Одессе и занимался ремеслом — изготавливал курительные трубки, став одним из немногих мастеров этого дела.

Актер Владимир Комаров Фото: Facebook

Личная жизнь и семья

Личная жизнь актера была непростой: он трижды был женат, однако все браки завершились разводом. Несмотря на это, он поддерживал связь с детьми.

У него остались:

дочь Анастасия, которая живет в Италии;

сын Виталий, который работает детским психологом в Одессе.

Один из его сыновей, Константин, умер много лет назад после тяжелой болезни — эта трагедия сильно повлияла на актера.

Последние годы

Последние годы жизни Владимир Комаров провел в спокойном ритме, избегая публичности. Он жил сам, занимался любимым делом и почти не появлялся в медиа.

Смерть актера стала неожиданностью для многих его поклонников и коллег, которые помнят его как одного из символов эпохи украинской телевизионной комедии.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Прощание с Комаровым состоится 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре в Одессе в 13:00.

