Жизнь была непростой: что известно об актере "Масок" Комарова, скончавшемся в 62 года
Печальное известие всколыхнуло украинское культурное пространство: умер актер и звезда "Маски-шоу" Владимир Комаров. Ему было 62 года, последние годы жизни он провел в Одессе, отойдя от телевидения.
Владимир Комаров был одним из самых ярких участников популярного юмористического проекта "Маски-шоу", который получил широкую известность в 1990-х годах. Его сценические образы и пластическая комедия сделали его узнаваемым для нескольких поколений зрителей. Фокус рассказывает, что известно о Владимире Комарове.
Куда он исчез после популярности
После завершения работы в "Маски-шоу" в 2002 году актер постепенно отошел от телевидения. Он сосредоточился на других творческих проектах — создал музыкальную группу и выступал в комедийном дуэте, а затем выбрал более спокойный образ жизни.
В 2010-х годах Комаров неожиданно сменил сферу деятельности: работал экскурсоводом в Одессе и занимался ремеслом — изготавливал курительные трубки, став одним из немногих мастеров этого дела.
Личная жизнь и семья
Личная жизнь актера была непростой: он трижды был женат, однако все браки завершились разводом. Несмотря на это, он поддерживал связь с детьми.
У него остались:
- дочь Анастасия, которая живет в Италии;
- сын Виталий, который работает детским психологом в Одессе.
Один из его сыновей, Константин, умер много лет назад после тяжелой болезни — эта трагедия сильно повлияла на актера.
Последние годы
Последние годы жизни Владимир Комаров провел в спокойном ритме, избегая публичности. Он жил сам, занимался любимым делом и почти не появлялся в медиа.
Смерть актера стала неожиданностью для многих его поклонников и коллег, которые помнят его как одного из символов эпохи украинской телевизионной комедии.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Прощание с Комаровым состоится 1 апреля в Пантелеймоновском монастыре в Одессе в 13:00.
- На войне погиб стендап-комик Артур Петров.
Кроме того, украинский актер Олег Гусев ушел из жизни в возрасте 56 лет. Церемония прощания состоялась во вторник, 24 марта, в монастыре на территории Ботанического сада.